Ferrovie delle Meraviglie | Treni d' epoca su linee dismesse Apre la Avellino-Rocchetta S

Trento - incendiate le centraline elettriche delle Ferrovie nel giorno in cui inizia l’Adunata nazionale degli Alpini : Trento – Attentati contro la linea ferroviaria che da Verona conduce al Brennero. Sassate contro le vetrine che espongono i simboli degli Alpini. Scritte ingiuriose a Sociologia, occupata dagli anarchici. L’adunata nazionale delle Penne Nere è cominciata all’insegna dell’alta tensione. Nella notte tra giovedì e venerdì due incendi hanno colpito altrettante centraline elettriche a Lavis e Civezzano. Un terzo qualche ora dopo ...

Trento - incendiate due centraline elettriche delle Ferrovie : Nella notte sono stati appiccati due incendi ad altrettante centraline elettriche ferroviarie in Trentino. È accaduto tra le 3.30 e le 4, a poche ore dunque dalla prima giornata dell'adunata nazionale ...

Le notti cominciano ad essere vivibili per chi vive per le strade, senza casa, giorno e notte all'addiaccio, ma coi tempi che corrono spesso i senzatetto, oggi chiamati con termini meno scioccanti clochard [Video], girano da un posto all'altro, così, alla fine della notte del 17 aprile, una donna che cercava un rifugio per aspettare l'arrivo del giorno, si è intrufolata in un vecchio magazzino delle Ferrovie, a Milano, zona

Milano - in un vecchio deposito delle Ferrovie spunta uno scheletro : Le notti cominciano ad essere vivibili per chi vive per le strade, senza casa, giorno e notte all'addiaccio, ma coi tempi che corrono spesso i senzatetto, oggi chiamati con termini meno scioccanti clochard, girano da un posto all'altro, così, alla fine della notte del 17 aprile, una donna che cercava un rifugio per aspettare l'arrivo del giorno, si è intrufolata in un vecchio magazzino delle Ferrovie, a Milano, zona Viale Lunigiana - via ...

Roma, lo scandalo dei veicoli delle Ferrovie dello Stato inutilizzati Striscia la Notizia ha scoperto in un deposito centinaia di automezzi di proprietà di Rfi abbandonati da anni

Macron vuole eliminare i privilegi di uno dei più grandi monopoli pubblici in Europa, i sindacati hanno organizzato 36 giorni di sciopero da oggi fino alla fine di giugno