Femminicidio | sequestra l' ex a Prato | la uccide e si suicida

(Di sabato 26 maggio 2018) Ancora una volta una storia d'amore si è trasformata in una tragedia, figlia dell'incapacità di riuscire a fare i conti con la fine di una relazione. Questa mattina intorno alle ore 9, in un parcheggio di San Miniato (Pisa), sono stati ritrovati i corpi senza vita di Elisa Amato e Federico Zini. Ieri sera l'uomo, un 25enne conosciuto in zona perché giocava nella squadra di calcio del Tuttocuoio in Serie D, ha aspettato sotto casa ala sua ex fidanzata, 30 anni, per poi convincerla a salire a bordo della sua auto.Poco dopo alcuni testimoni hanno udito due colpi d'arma da fuoco, per poi vedere l'automobile allontanarsi a forte velocità. È subito scattato l'allarme e le relative ricerche, terminate con il macabro ritrovamento di questa mattina a San Miniato. Non è chiaro se Federico Zini abbia esploso i colpi mortali all'indirizzo dell'ex fidanzata già aprima di scappare ...