Federica Pellegrini | una pizza prima delle gare a Napoli

Federica Pellegrini/ “Matteo Giunta - è simbiosi. Tv? Mi preparo con un tutorial. E dopo il 2020 cambio mondo” : Federica Pellegrini: “Con Matteo Giunta è simbiosi. dopo il 2020 smetto e cambio mondo...”. Le ultime notizie sulla campionessa di nuoto che ha parlato anche del suo debutto in tv(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:50:00 GMT)

Nuoto - Federica Pellegrini : “La tv non toglie nulla al nuoto - salto solo i Giochi del Mediterraneo” : Federica Pellegrini torna in tv e dalle colonne de “La Gazzetta dello Sport” parla del suo futuro tra piccolo schermo e allenamenti in vista dei prossimi Europei di Glasgow. Tra mille impegni, con l’apporto fondamentale del suo allenatore Matteo Giunta, si prepara alla lunga volata verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Alla Rosea, la Divina ha spiegato: “Non perdo tantissimo allenamento per le sessioni di audizioni, salto ...

Italia’s Got Talent - Federica Pellegrini e Mara Maionchi nuovi giudici : Federica Pellegrini e Mara Maionchi sono i due nuovi giudici di Italia’s got Talent, il Talent show che ritornerà prossimamente in onda su TV8

Federica Pellegrini commenta la storia tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas : “Ci siamo lasciati da più di anno ormai, mi pare normale”. E’ il commento secco di Federica Pellegrini sulla storia d’amore tra il suo ex Filippo Magnini e Giorgia Palmas. La nuotatrice è stata intervistata da LaStampa.it e si è espressa anche su questioni più private come questa. Quando le viene fatto notare che la relazione tra Filippo e Giorgia vive molto anche sui social la Pellegrini osserva: “Il che dimostra ...

Italia’s Got Talent 2018 : ecco la nuova giuria. Ci sono Federica Pellegrini e Mara Maionchi : Federica Pellegrini Rivoluzione ad Italia’s Got Talent, il Talent show in onda su Tv8 e Sky Uno. Dopo tre anni, cambia la quota rosa al bancone della giuria, dove si registrano le uscite di scena di Luciana Littizzetto e Nina Zilli. Nella nona edizione, prevista per l’autunno prossimo, al fianco di Claudio Bisio e Frank Matano – confermati dietro al bancone della giuria – ci sarà una delle sportive italiane più amate e ...

