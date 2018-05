Fassone | L' Uefa non fermerà il Milan

Fassone : “Il mercato non sarà influenzato dalle decisioni dell’Uefa” : Intervenuto a margine del CDA del Milan, l"amministratore delegato Marco Fassone prova a dissipare le nubi che si sono irrimediabilmente addensate sul cielo dell"ambiente rossonero dopo la respinta di Settlement Agreement da parte dell"Uefa ed i conseguenti timori della necessità di svendere i pezzi migliori della rosa per mettere in regola i conti."Si è trattato di un Cda di routine, l"obiettivo era di approvare la trimestrale, diventata ...

Milan - Fassone allo scoperto dopo il caos Uefa : dal budget - al calciomercato - all’esclusione dall’Europa League : Il Milan sta preparando la prossima stagione ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club. L’amministratore delegato del club, Marco Fassone, ha parlato per tentare di placare la bufera che sta investendo i rossoneri. L’Uefa potrebbe non concedere la possibilità di partecipare all’Europa League, causando un gravissimo danno d’immagine, ma anche economico al club Milanista. Fassone è dunque intervenuto, ecco le sue parole ...

Milan - domani CdA sul 'caso Uefa' : 43 milioni entro giugno - rifinanziamento in alto mare. Fassone chiama Fininvest : Intanto continuano i rumors sull'ingresso di un investitore che affianchi Mr Li in Rossoneri Sport. Alcune banche, come Goldman Sachs, starebbero cercando una soluzione, ma l'operazione è molto ...

