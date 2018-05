Fake e bollini | quel difficile sbarco sui social

ilgiornale

(Di sabato 26 maggio 2018) Roma Il volenteroso debuttodel premier incaricato si sta risolvendo in una crisi di identità. Perché se è vero che Giuseppe Conte aveva una sua notorietà negli ambienti degli avvocati romani, gli stessi cui appartiene Giulio Napolitano, figlio dell'ex capo dello Stato (e dell'esperto reclutato da Di Maio, Giacinto della Cananea), nel mondo deinetwork il professore di diritto privato era un alieno, senza nemmeno una pagina Facebook. Talmente anonimo che il suo account ufficiale su Twitter da aspirante inquilino di Palazzo Chigi (@ConteUfficiale) si è perso in un mare di cloni, account fasulli creati dal popolo di mattacchioni che affolla la Rete.Uno in particolare, @ContePremier, fino a ieri mattina aveva 8.500 follower, cioè mille seguaci in più di quanti ne contasse la pagina ufficiale del premier grilloleghista. Merito anche di una riuscitissima battuta sul curriculum ...