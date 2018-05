Facebook modifica la sua autenticazione a due fattori | semplificandone il processo di

Facebook modifica le impostazioni sulla privacy e Tinder va in tilt per 5 ore : Facebook fa i compiti a casa e modifica le proprie impostazioni sulla privacy, in modo da impedire le ricerche di utenti tramite il numero di telefono. Ma come effetto rompe Tinder, app di incontri online, che rimane inaccessibile per diverse ore durante la notte. Proprio mentre Mark Zuckerberg ammetteva che gli account profilati e utilizzati da Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni - invece dei cinquanta supposti all’inizio dello ...