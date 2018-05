F1 – Vettel sincero nel post qualifiche del Gp di Monaco | “contento ma non del tutto

sportfair

: RT @Iightsovt: Che cosa apprezza di più in Vettel? “È diretto e sincero, come credo di essere anche io e ama la normalità, altra cosa in c… - ansiogenaaf : RT @Iightsovt: Che cosa apprezza di più in Vettel? “È diretto e sincero, come credo di essere anche io e ama la normalità, altra cosa in c… - elena_pazzi : RT @Iightsovt: Che cosa apprezza di più in Vettel? “È diretto e sincero, come credo di essere anche io e ama la normalità, altra cosa in c… - Iightsovt : Che cosa apprezza di più in Vettel? “È diretto e sincero, come credo di essere anche io e ama la normalità, altra… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Le parole di Sebastiandopo il secondoo nelledel Gp di: il tedesco della Ferrari contento… ma non troppo Stratosferica pole position di Daniel Ricciardo oggi a Montecarlo. L’australiano della Red Bull partirà dalla prima casella in griglia domani al Gp di, appena davanti a Sebastian, che sul finale è riuscito a far meglio di Hamilton, ‘rubandogli’ la prima fila. Terzo quindi il britannico della Mercedes, seguito da Raikkonen e Bottas. Il tedesco della Ferrari ha chiuso le suea 2 decimi di distanza dal poleman Daniel Ricciardo, consapevole della forza delle Red Bull sul circuito monegasco. Photo4 / LaPresse “Io sono stato piuttosto contento, c’è sempre la sensazione di fare qualcosa in più, ma non penso che avrei potuto minacciare il tempo di Daniel, giù il cappello. Abbiamo spremuto al massimo ...