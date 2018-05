F1 | Verstappen ne combina un’altra delle sue | sbatte contro le barriere e mette a rischio

sportfair

(Di sabato 26 maggio 2018) L’incidente dinelle FP3 costringe gli uomini della Red Bull ad un lavoro extra per provare a riparare la monoposto in tempo per le qualifiche Maxcontinua a far parlare di sé per situazioni negative, facendo ancora una volta infuriare la Red Bull. In un week-end dove il team di Milton Keynes domina in lungo e in largo sulle stradine di Monaco, l’olandese decide di distruggere la propria monoposto proprio alla fine della terza sessione di prove libere, obbligando i propri meccanici ad un lavoro pazzesco per perrgli di scendere in pista per le qualifiche. Un errore madornale e imperdonabile, commesso per leggerezza e imprecisione, a cuici ha ormai abituato. L’olandese prima rompe il braccettolee poi si schianta sul muro opposto, spingendo la Direzione Gara a esporre la bandiera ...