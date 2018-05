F1 – Sabato amaro per Verstappen al Gp di Monaco | la Red Bull non ce la fa | niente

sportfair

: Rea e Sykes bisticciano, van der Mark trionfa a #Donington: Primo successo nel Mondiale per l'olandese davanti a Jo… - gponedotcom : Rea e Sykes bisticciano, van der Mark trionfa a #Donington: Primo successo nel Mondiale per l'olandese davanti a Jo… - zucchero_amaro : ZUCCHERO AMARO TI FA BELLA. Finalmente sabato è arrivato ed oggi potrete venire a rilassarvi con noi. Un'estetist… - Luigi06800886 : @Inter Sa bello dopo il dolcetto di sabato gli juventini ingoiano l'amaro di oggi ... -

(Di sabato 26 maggio 2018) Maxnon ce la fa:qualifiche del Gp diper l’olandese della RedSguardo basso ed espressione dispiaciuta: Maxringrazia i meccanici del suo box, scusandosi con pacche nelle spalle per il danno di oggi a Montecarlo. L’olandese della Redha commesso un erroraccio, quasi imperdonabile, durante le Fp3 del Gp di, che gli è costato carissimo (QUI il VIDEO): il team di Milton Keynes è stato costretto alla sostituzione del cambio della monoposto di. Poco però il tempo a disposizione per i meccanici della Redche non sono riusciti a sostituire il cambio della monoposto dell’olandese entro la fine della Q1.qualifiche quindi per, che domani partirà dal fondo della griglia di partenza del Gp di. L'articolo F1 –peral Gp di: la Rednon ce la fa, ...