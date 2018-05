F1 – Ricciardo in pole a Montecarlo | la griglia di partenza del Gp di Monaco

F1 - Gp Monaco : pole per Ricciardo - secondo Vettel : 'Oggi è stata una sfida dura e devo fare le mie congratulazioni a Daniel e alla Red Bull - dice il campione del mondo -. Io ho fatto il possibile per migliorare nell'ultimo tentativo ma non sono ...

F1 - QUALIFICHE GP MONACO 2018 : Ricciardo pole DA RECORD DAVANTI A VETTEL E HAMILTON : MONTECARLO, 26 MAGGIO 2018 F1, QUALIFICHE GP MONACO 2018 : Daniel RICCIARDO sbaraglia la concorrenza e si prende la seconda POLE in carriera nel principato di MONACO, firmando anche il nuovo RECORD della pista con un incredibile 1.10.810. VETTEL chiude secondo DAVANTI ad HAMILTON, Raikkonen e Bottas. Verstappen partirà ultimo a causa dei danni alla sua monoposto (distrutta in Q3) che gli hanno impedito di prendere parte alle QUALIFICHE. ...

F1 - Qualifiche GP Monaco 2018 : Ricciardo - un pole da urlo. Vettel in prima fila - Verstappen in ultima : Daniel Ricciardo (Red Bull) conquista una straordinaria pole position nel Gran Premio di Monaco 2018. L’australiano (che non era primo al sabato esattamente da due anni) dopo un weekend praticamente impeccabile, non è stato da meno anche nelle Qualifiche odierne, facendo segnare il nuovo record del tracciato più famoso del mondo in 1:10.810 e, quindi, domani scatterà davanti a tutti, meritandosi un vantaggio notevole in una pista sulla ...

