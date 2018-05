Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Brasile (26 maggio). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi sabato 26 maggio si gioca Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Kraljevo (Serbia) per affrontare i Campioni Olimpici in quella che è l’ennesima rivincita della Finale di Rio. Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria: i ragazzi di coach Chicco Blengini sono riusciti a sconfiggere la Germania per 3-1, gli uomini di Dal Zotto hanno surclassato i padroni di ...

Risultati Serie C/ Diretta gol live score delle partite di ritorno dei play out (oggi 26 maggio) : Risultati Serie C: Diretta gol live score delle partite attese oggi 26 maggio 2018 e valide come ritorno dei play out. Chi oggi incapperà nella retrocessione in Serie D?.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 06:38:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 oggi (26 maggio) - ventesima tappa tappa Susa-Cervinia : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi sabato 26 maggio si corre la Susa-Cervinia, ventesima tappa del Giro d’Italia 2018. oggi si decide definitivamente la Corsa Rosa con un micidiale tappone alpino di 214 chilometri: oltre 4000 di dislivello concentrati negli ultimi 90 chilometri dove si scalano ben 3 salite di prima categoria. Può succedere davvero di tutto, c’è ancora spazio per ribaltare un Giro d’Italia davvero pazzo. Chris Froome si presenta in maglia ...

F1 oggi (26 maggio) - GP Monaco Montecarlo 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv? Il programma su Sky e TV8 : oggi, sabato 26 maggio, andranno in scena le qualifiche del GP di Monaco 2018, sesta prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato cittadino più famoso, i piloti si sfideranno, a caccia della pole position, fondamentale su una pista con queste caratteristiche. Attendiamoci un grande spettacolo! Le stradine del Principato potrebbero essere teatro di un nuovo duello tra la Ferrari e la Mercedes. Il Cavallino Rampante, reduce dal negativo round ...

Una bugia di troppo/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy (oggi - 26 maggio 2018) : Una bugia di troppo, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Eddie Murphy e Kerry Washington, alla regia Brian Robbins. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 05:25:00 GMT)

Sciopero treni oggi e domani - 26-27 maggio Trenitalia - Italo - Trenord/ Ultime notizie : orari - corse cancellate : Sciopero treni oggi e domani, 26-27 maggio 2018: caos trenitalia, Trenord e Italo, info e orari. Le Ultime notizie, le corse cancellate e i comunicati ufficiali(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 05:10:00 GMT)

POIROT : TRAGEDIA IN TRE ATTI/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi - 26 maggio 2018) : POIROT: TRAGEDIA in tre ATTI, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: David Suchet, Kimberley Nixon, alla regia Ashley Pearce. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 04:56:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Governo - Salvini arrabbiato con Mattarella - Di Maio mette like (26 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Governo, Salvini arrabbiato e Di Maio mette like su Facebook. Stasera la finale di Champions League, Real Madrid-Liverpool (26 maggio 2018)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 04:35:00 GMT)

EUROJACKPOT/ Estrazione oggi n 21/2018 : numeri vincenti - ecco la combinazione fortunata! - 25 maggio 2018 - : Estrazione EUROJACKPOT oggi, num. 21/2018: numeri vincenti 25 maggio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie.

Uomini e Donne Puntata di oggi 25 maggio 2018 : Sossio dà l’esclusiva ad Ursula! : La Puntata Uomini e Donne Over è stata scoppiettante. Sossio dà l’esclusiva ad Ursula. Gemma sfila indossando i panni di Kat Woman. Tina le lancia una frecciatina pesante! Uomini e Donne: Sossio Aruta decide di dare l’esclusiva ad Ursula! A Uomini e Donne Over va in onda la terza parte. I primi protagonisti della Puntata sono Sossio ed Ursula i quali continuano a litigare. Aruta alla fine della fiera svela ai presenti la decisione ...

BORSA ITALIANA oggi/ Milano news : chiusura a -1 - 54% - Unicredit a -3 - 92% (25 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI chiude la settimana con molti dati macroeconomici in agenda, sia dagli Usa che dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 17:39:00 GMT)

U.S. Marshals - Caccia senza tregua/ Su Iris il film con Wesley Snipes (oggi - 25 maggio 2018) : U. S. Marshals - Caccia senza tregua, il film in onda su Iris oggi, venerdì 25 maggio 2018. Nel cast: Tommy Lee Jones e Robert Downey, alla regia Stuart Baird. La trama del film.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 17:32:00 GMT)

Vacanze ai Caraibi/ Sul 20 il film di Neri Parenti (oggi - 25 maggio 2018) : Vacanze ai Caraibi, il film in onda su Canale 20 oggi, venerdì 25 maggio 2018. Nel cast: Christian De Sica, Massimo Ghini e Luca Argentero, alla regia Neri Parenti. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 17:30:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Mps a -6% - Banco Bpm a -7 - 2% (25 maggio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi chiude la settimana con molti dati macroeconomici in agenda, sia dagli Usa che dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:54:00 GMT)