F1 | Montecarlo | pole di Ricciardo davanti a Vettel | quarto Raikkonen  

Daniel Ricciardo - GP Montecarlo 2018 : “Pole position stellare - mi sono divertito. Siamo i più veloci” : Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position nel GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. L’australiano della Red Bull ha realizzato il record della pista e ha messo tutti in fila con una prestazione da urlo. In conferenza stampa ha poi dimostrato tutta la sua felicità: “Siamo stati avanti per tutto il weekend, Siamo sempre stati i più veloci come nel 2016. Sapevo che con tutte le cose al meglio saremmo potuti essere ...

F1 – Ricciardo in pole a Montecarlo : la griglia di partenza del Gp di Monaco : Ricciardo in pole, Vettel al fianco dell’australiano della Red Bull, terzo invece Hamilton: la griglia di partenza del Gp di Monaco Stratosferica pole position di Daniel Ricciardo oggi a Montecarlo. L’australiano della Red Bull partirà dalla prima casella in griglia domani al Gp di Monaco, appena davanti a Sebastian Vettel, che sul finale è riuscito a far meglio di Hamilton, ‘rubandogli’ la prima fila. Terzo quindi il ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Monaco Montecarlo 2018. Ricciardo in pole position - Vettel secondo - Hamilton insegue : Dani Ricciardo ha conquistato la pole position del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. L’australiano della Red Bull ha messo in fila tutti i rivali e scatterà dalla posizione privilegiata per vincere la gara nel Principato ma Sebastian Vettel è ottimo secondo: il tedesco della Ferrari cercherà il colpaccio approfittando anche del terzo posto di Lewis Hamilton, inseguito a sua volta da Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas. Di ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : Red Bull favorita per la pole - Ferrari e Mercedes costrette ad inseguire : Giorno di riposo in quel di Montecarlo. Nel Principato, nel weekend del GP più glamour del Circus della Formula Uno, funziona così da sempre. Una tradizione che ha motivazioni diverse: in passato, quando il giovedì dell’appuntamento iridato coincideva con la festa dell’Ascensione, consentiva di attirare più turisti dalla Francia mentre ora sono in ballo mere questioni economiche e logistiche, legate allo svolgimento del mercato del ...