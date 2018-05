F1 | dita incrociate in casa Ferrari | cresce la preoccupazione intorno al motore della

sportfair

(Di sabato 26 maggio 2018) A Montecarlo sarà la sesta gara di Vettel con la power unit numero 1, una situazione che preoccupa laconsiderando anche i cedimenti patiti da Raikkonen al Montmelò Fascino, spettacolo ma ancheper laa Montecarlo. La gara che si disputa nel Principato, la sesta in calendario, non lascia dormire sonni tranquilli al team di Maranello, soprattutto per quanto riguarda la questione power unit. Sebastian Vettel monterà per la sesta volta il propulsore numero 1, che viaggia verso il proprio limite di chilometraggio. Photo4 / LaPresse I nuovi regolamenti consentono a partire da questa stagione l’utilizzo di tre motori per tutto il campionato e, essendo 21 le gare in programma, una power unit deve durare almeno 7 Gp. Il pilota tedesco sembra essere in perfetta linea, ma i cedimenti patiti da Raikkonen al Montmelò preoccupano e non poco la, ...