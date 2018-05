F1 – Bottas e la paura di schiantarsi | “pensavo che se fossi stato più veloce mi sarei

sportfair

(Di sabato 26 maggio 2018) Valtterie i problemi di scivolamento della sua Mercedes: il finlandese della Mercedes analizza le sue qualifiche del Gp di Monaco, chiuse col quinto tempo Stratosferica pole position di Daniel Ricciardo oggi a Montecarlo. L’australiano della Red Bull partirà dalla prima casella in griglia domani al Gp di Monaco, appena davanti a Sebastian Vettel, che sul finale è riuscito a far meglio di Hamilton, ‘rubandogli’ la prima fila. Terzo quindi il britannico della Mercedes, seguito da Raikkonen e. Splendida quarta fila invece per Alonso, mentre partirà dal fondo della griglia Max Verstappen a causa dei problemi riscontrati sulla sua monoposto dopo lo schianto di questa mattina nelle Fp3. Photo4 / LaPresse Abbastanza deluso e amareggiato il finlandese della Mercedes: “diciamo che il bilanciamento era discreto ma ci mancava aderenza, la macchina continuava ...