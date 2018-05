Esplode una bombola | grande paura | marito e moglie ustionati

Fanno Esplodere una bomba in ristorante indiano in Canada - almeno 15 feriti. Tre sono gravi : Due uomini hanno fatto esplodere un ordigno in un ristorante indiano a Mississauga, città meridionale nella provincia canadese dell’Ontario, nella parte occidentale dell’area metropolitana di Toronto. Secondo i media locali almeno 15 persone sono rimaste ferite, tre dei quali sono gravi. ...

Corea del Nord - Kim fa Esplodere l'unico sito nucleare conosciuto : una spinta verso i colloqui con Trump : Dal nostro corrispondente PECHINO - Kim Jong-un ha mantenuto la promessa: il sito dei test nucleari di Punggye-ri è stato distrutto da una serie di cariche esplosive. Era l'unico impianto al mondo dove ancora si facevano esplodere ordigni sperimentali ed è stato fatto saltare con le sue gallerie e i suoi posti di comando e controllo oggi dai genieri NordCoreani. L'operazione, secondo una ...

“Sono incinta”. L’ecografia choc di Maria. Lei gioisce ma Esplode la polemica : ”Una follia assurda” è il grido unanime contro la donna. La sua colpa? Questa… : “Le mie gambe mi facevano male, vomitavo e mi sentivo stordita, ora mi hanno fatto 10 ultrasuoni in una clinica privata e in un ospedale pubblico. I medici non riuscivano a crederci”. A parlare è Maria De La Luz, messicana di 70 anni, che mostra con orgoglio quelle che dice essere le ecografie del suo ottavo figlio. Capelli corti e brizzolati, sguardo fiero mentre mostra i documenti, Maria dice che la gravidanza l’ha colta ...

”Li sputtano io”. GF : la furia di Simone Coccia. Mister ”Pezzopane” accantona sorrisi e abbracci e diventa una iena. Una bomba a orologeria pronta a Esplodere! : ”Io li sputt*no tutti”. Rissa sfiorata e caos al Grande Fratello. L’edizione numero quindici del reality show più seguito d’Italia continua a scatenare polemiche e critiche da parte di tutti. Se i primi giorni sono trascorsi senza alcun problema, a suon di abbracci e risate, poco dopo le cose sono cambiate. Inevitabilmente gli animi si sono scaldati, fino alla cacciata di Baye Dame, reo di aver fatto il bullo con ...

Esplode SIGARETTA ELETTRONICA - UNA MORTE TERRIBILE/ Il comunicato dell’azienda : ESPLODE SIGARETTA ELETTRONICA, morto: gli scoppia in mano e perde la vita in Florida a St.Petersburg negli Stati Uniti. 195 incidenti e 133 persone ferite per motivi simili a questo.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:35:00 GMT)

Enzo Tortora - 30 anni fa moriva il giornalista e conduttore televisivo. “Mi hanno fatto Esplodere una bomba atomica dentro” : Nessun può dimenticare la sua eleganza, la sua competenza, il suo sorriso. Eppure è già passata quasi una vita da quando Enzo Tortora non c’è più. Il 18 maggio 1988, a 59 anni moriva, per un tumore ai polmoni. “Perché – disse – mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro”. Quella bomba è l’accusa di far parte della Nuova Camorra Organizzata e di essere un corriere della droga. Furono necessari ...

Una famiglia kamikaze si fa Esplodere in tre chiese dell'Indonesia : 13 morti - l'Isis rivendica : Una famiglia kamikaze si è fatta esplodere in tre chiese cristiane dell'Indonesia, a Surabaya, provocando la morte di 13 persone e il ferimento di altre 41. La famiglia era composta da un padre, una madre, due figli maschi e due figlie, questi ultimi tutti tra gli 8 e i 13 anni. I genitori qualche tempo fa avevano cercato di unirsi all'Isis in Siria, ma non c'erano riusciti.Si tratta del più sanguinoso attacco da anni in Indonesia, ...

“Adesso basta!”. Ambra Esplode in radio. Tutta colpa di una domanda sulla sua vita privata - volano parole grosse : Ambra Angiolini senza freni. L’ex ragazza terribile di Non è la Rai nei giorni scorsi al centro delle polemiche per il maglione indossato il primo maggio, è tornata a parlare. Lo ha fatto ai microfoni di Mattino 24 e i peli sulla lingua sono davvero pochi. La prima bordata è proprio contro i critici: “Credo di essere stata quella più sfornita a livello di marchi sul corpo. Sfera Ebbasta stesso è intervenuto sui social dicendo ‘Se è ...

Roma - Esplode autobus Atac in via del Tritone. Ferita una ragazza. Sul posto anche il ministro Minniti : Un fumo nero e denso si è levato nel cielo di Roma, a due passi da Montecitorio, intorno alle 10. E un’esplosione è stata udita a centinaia di metri di distanza, come riferiscono i testimoni sui social network. La causa? Un autobus dell’Atac della linea 63 è deflagrato all’altezza del civico 53 di via del Tritone. L’ultima volta era successo a metà aprile, ma l'”autocombustione” dei mezzi pubblici ...

Crotone - Esplode una casa : morti marito e moglie - ferite le nipotine. Una è gravissima : I fatti intorno alle 22 di ieri in un un quartiere popolare della città. La piccola di 4 anni è rimasta ustionata in maniera grave. Solo lievemente ferite le sorelline di 7 e 10 anni. La donna che ha perso la vita, 55 anni, era la loro nonna.Continua a leggere

Manfredonia - una bomba Esplode nella notte : danni a un negozio e alle auto in sosta : FOGGIA - Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere nella notte davanti alla saracinesca di un negozio di abbigliamento in via dell'Arcangelo a Manfredonia. La bomba è esplosa poco dopo l'una ...