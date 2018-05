wired

: Enel va a caccia di idee su internet per innovare energia e servizi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Enel va a caccia di idee su internet per innovare energia e servizi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di sabato 26 maggio 2018) L’obiettivo a lungo termine è ambizioso: “Vogliamo spingere l’elettrificazione del paese Italia, rendendo elettrici consumi che non lo sono, primo tra tutti la mobilità“. Ernesto Ciorra, a capo del dipartimento innovazione di, spiega che come Italia, “siamo tra gli ultimi per l’auto elettrica. Questo non ci piace perché abbiamo la testa e il cuore in Italia e stiamo lavorando per dare una grande opportunità al nostro paese. L’auto elettrica è essa stessa un esempio di innovability, perché – ricordiamolo – non produce inquinanti, come invece fanno le macchine termiche“. Per sostenere il nuovo corso dell’azienda, nei giorni scorsi la compagnia elettrica ha firmato a San Francisco un accordo con Innocentive. È una piattaforma di open innovation e crowdfunding: mette in connessione aziende che hanno un problema con un bacino di 380mila ...