Emre Can alla Juventus Lunedì visite mediche per il centrocampista che arriva in

Chelsea - Sarri punta Higuain o Icardi. Juve - visite mediche per Emre Can : Gonzalo Higuain o Mauro Icardi: Maurizio Sarri , allenatore in pectore del Chelsea , ribadisce ai blues la priorità di rinforzare l'attacco con uno dei suoi bomber preferiti. Con il Pipita è rimasto ...

Probabili formazioni/ Real Madrid Liverpool : diretta tv - orario - notizie. Dubbio Emre Can (Champions League) : Probabili formazioni Real Madrid Liverpool: diretta tv, orario, le notizie live. Finale di Champions League a Kiev: Jurgen Klopp potrebbe recuperare anche Emre Can almeno per la panchina(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:00:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Emre Can - entro 10 giorni si chiude. Darmian interessa - Pogba fantamercato' : La Juventus si tuffa sul mercato in vista della prossima stagione, a parlare delle strategie del club bianconero è stato l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che ai microfoni di Sky Sport ha ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Marotta : “è fatta per Emre Can - le ultime su Milinkovic - Morata e Pogba” : Calciomercato Juventus – La Juventus pensa alla prossima stagione con l’intenzione di essere grande protagonista e tentare l’assalto al Triplete, il pensiero della dirigenza è rivolto al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Ecco le importanti dichiarazioni di Marotta allo Sporting Club di Torino: “Emre Can si definisce in 10 giorni. Douglas Costa lo riscatteremo e rimarrà. Perin? Vogliamo un grande ...

Juventus - arriva Praet. Visite mediche fissate per Emre Can : Juventus, arriva PRAET- Juventus scatenata sul fronte mercato. Come riportato da “SportItalia“, i bianconeri avrebbe chiuso l’operazione Dennis Praet con la Sampdoria. Attesi solamente gli ultimi dettagli e poi l’annuncio ufficiale. Ai blucerchiati andrà il cartellino di Mandragora più un conguaglio economico. Visite mediche Emre CAN Non solo Praet, come noto, la Juventus annuncerà Emre […] L'articolo Juventus, ...

Liverpool : Emre Can recupera per la finale di Champions? : Il centrocampista in gruppo con i compagni. Klopp: "Sensazioni positive, 10 giorni fa lo ritenevo impensabile"

Juventus - Emre Can è il primo colpo : Prima della sfida con il Veron, Marotta ha sostanzialmente annunciato la firma del tedesco: un colpo a zero da applausi per la dirigenza bianconera

Juventus ottimista : aspetta Emre Can in forma Mondiale : 1 di 3 Successiva TORINO - Ufficiale: niente mondiali in Russia per Emre Can, che non figura nella lista dei 27 pre-convocati diramata dal commissario tecnico della Nazionale tedesca Joachim Löw. ...

Germania - Goetze ed Emre Can fuori da prelista Mondiali : Ventisette giocatori per il Mondiale di Russia, e tra i preconvocati della Germania campione del mondo non c'e' Mario Goetze, l'eroe del Mondiale conquistato quattro anni fa in Brasile. Il ct tedesco ...