Ellen Pompeo | “derubata a Firenze Vacanza col brivido per l' attrice

Ellen Pompeo derubata a Firenze : "Se l'avessi preso non sarebbe finita bene" (foto) : Disavventura per l'attrice Ellen Pompeo, conosciuta e amata da gran parte del pubblico per essere la Meredith Grey della celebre serie Grey's Anatomy. In questi giorni l'attrice si trova in Italia, più precisamente a Firenze, dove è in vacanza con la sua famiglia. Nella città fiorentina però è stata vittima di un borseggiamento da un malvivente in Piazza Signoria e quindi in pieno centro, oggi nel primo pomeriggio.La Pompeo ha dato ...

Ellen Pompeo a Firenze - la Meredith di Grey’s Anatomy in vacanza in Italia con la famiglia (foto) : L'avvistamento di Ellen Pompeo a Firenze e lo scatto di piazza del Duomo postato su Instagram dalla stessa attrice confermano la sua presenza in Toscana. Approdata nel Regno Unito all'inizio di questa settimana, Ellen Pompeo è arrivata a Firenze per una vacanza all'insegna dell'arte e della cultura durante la pausa primaverile/estiva dal set di Grey's Anatomy, di cui ha terminato le riprese lo scorso mese. La Meredith di Grey's Anatomy si ...

Ellen Pompeo sul suo stipendio da 20 milioni di dollari - i consigli ai giovani : “Mai essere troppo compiacenti” : Il mega-contratto di Ellen Pompeo per Grey's Anatomy, con un compenso da 20 milioni di dollari a stagione che ne fa l'attrice più pagata della televisione, ha fatto molto discutere negli ultimi mesi, cioè da quando l'interprete di Meredith Grey ha deciso di parlarne apertamente sui giornali facendosi paladina della lotta delle donne per le pari opportunità sul lavoro. L'attrice ha ricordato di essere stata pagata per anni molto meno della ...

Ellen Pompeo contro il bullismo dei fan di Grey’s Anatomy : “Tredicenni ipocriti su Jessica Capshaw e Sarah Drew” : Ellen Pompeo è nota per non avere peli sulla lingua, anche nei confronti del suo affezionato pubblico: col malcontento generale suscitato dalla notizia che le colleghe Sarah Drew e Jessica Capshaw (April Kepner e Arizona Robbins nella serie) non sarebbero tornate nella prossima stagione di Grey's Anatomy, il clima sui social nelle discussioni intorno alla longeva serie ABC è diventato sempre più avvelenato. Prima ci sono stati i sospetti e le ...

Ellen Pompeo : La fine di Grey's Anatomy è vicina Video : Alcuni giorni fa la protagonista di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo [Video], ha rilasciato una lunga intervista a Et-Online nella quale si è raccontata a cuore aperto deliziando i fan con molti spoiler riguardanti l'attesissimo finale di stagione. Ovviamente gran parte della chiacchierata si è concentrata sull'imminente uscita di scena di April Kepner e Arizona Robbins. E' proprio riguardo il rapporto con le due attrici che le interpretano che ...

GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni 7 maggio : Ellen Pompeo anticipa qualche indiscrezione sulla prossima stagione : GREY'S ANATOMY 14, anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Owen scopre che Arizona potrebbe avere le ore contate. Sarà così?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:27:00 GMT)

Ellen Pompeo : «Grey’s Anatomy uccide chi si comporta male» : comportati bene e Grey’s Anatomy ti farà uscire di scena in maniera dolce, dignitosa, alla tua altezza. comportati male e Grey’s Anatomy scatenerà su di te una morte violenta, ingiusta, senza appello. Parola di Ellen Pompeo, colei che da quattordici anni veste il camice bianco di Meredith Grey, angelo biondo del Memorial Hospital, luce degli occhi di Shonda Rhimes, creatrice e showrunner onnipotente, che tiene il destino dei suoi ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo : “L’attore sbaglia? Uccidiamo i personaggi”... Seriously? : Grey's Anatomy 14 si avvia a conclusione: l'ultima puntata, la 24esima, andrà in onda negli USA il prossimo 17 maggio e segnerà l'addio di due personaggi ormai storici come Arizona Robbins, che ha il sorriso di Jessica Capshaw e ha debuttato nella quinta stagione, e April Kepner, entrata nella sesta stagione e interpretata da Sarah Drew.prosegui la letturaGrey’s Anatomy, Ellen Pompeo: “L’attore sbaglia? Uccidiamo i personaggi”... ...

Ellen Pompeo sulla fine di Grey’s Anatomy : “Ci stiamo pensando - ma per ora siamo come Rihanna o Beyoncé” : La fine di Grey's Anatomy è ancora lontana, visto che il medical drama è stato appena rinnovato da ABC per una quindicesima stagione e tornerà dunque in onda a settembre, ma inevitabilmente a fronte di tale longevità si comincia ad ipotizzare quale possa essere la conclusione della saga di Meredith Grey, quale che sia il momento in cui si deciderà di chiudere la serie. A confermarlo è Ellen Pompeo, storica protagonista dello show nei panni di ...