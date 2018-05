Elezioni per il veto su Savona? Quelli pigliano l' 80% Il video Fuorionda

Niente uomini in lista - per le Elezioni provinciali scattano le "quote azzurre" : Generalmente in politica è quello femminile il "sesso debole", ma in Trentino Alto Adige ci si è dovuti confrontare con un problema inverso. Per le elezioni provinciali che si terranno in autunno il ...

Un’agricoltura smart e all’avanguardia grazie all’alta formazione di ISMEA : le sElezioni per i giovani agricoltori chiudono il 10 giugno : Innovazione, internazionalizzazione, agricoltura 4.0, sostenibilità, marketing e networking. Sono queste le parole chiave di AgriAcademy, il programma gratuito di alta formazione, targato ISMEA e rivolto a 250 giovani agricoltori, che partirà dalla prossima estate. Le adesioni al bando pubblico di selezione sono aperte fino al 10 giugno 2018. Ma cos’è la prima AgriAcademy? Si tratta di un programma di formazione innovativa ed esperienziale con ...

Elezioni Comunali Terni 2018 : tutto quello che c'è da sapere - : Il 10 giugno , con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato del dimissionario Leopoldo Di Girolamo, si vota anche a Terni. A contendersi Palazzo Spada 8 candidati sostenuti da 13 ...

Pd : “Governo Conte fatto per guadagnare consensi in vista delle Elezioni” : Il Partito Democratico etichetta l’esecutivo che sta per nascere come “un governo elettorale. Nasce, credo, con l’obiettivo di portare la

Elezioni Comunali Siracusa 2018 : tutto quello che c'è da sapere - : Il 10 giugno si vota per il rinnovo del consiglio comunale e per il nuovo primo cittadino. In lizza Francesco Italia, Giovanni Randazzo, Fabio Granata, Paolo Reale, Silvia Russoniello, Fabio Moschella ...

Elezioni comunali 2018 - Forza Italia è un partito anche per giovani : tutti i candidati under : Siamo convinti che i nostri ragazzi porteranno un rinnovamento di volti e idee utile sia al partito sia a tutta la politica locale. Tutto ciò sta ad indicare che il nostro partito, specialmente qui ...

Elezioni regionali della Valle d'Aosta : buon risultato per la Lega Video : Sono stati resi pubblici i risultati delle Elezioni della Valle d'Aosta. Il partito vincente è Union Valdôtaine con il 19% dei voti. Ottima posizione anche per la Lega con il 17% mentre il Movimento 5 Stelle guadagna il 10,5%. Lega trionfa Anche in questo caso, come è avvenuto per le Elezioni del 4 marzo, [Video]la Lega porta a casa un grande risultato. Per la prima volta dopo vent'anni, infatti, riesce a ottenere un posto di primo rilievo nel ...

Elezioni Comunali Brescia 2018 : otto candidati per diventare sindaco - : Si vota il 10 giugno , con eventuale ballottaggio domenica 24 giugno. Sono 203 le sezioni elettorali e le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 per oltre 200 mila Bresciani. Lo spoglio delle schede ...

Elezioni Comunali Messina 2018 : tutto quello che c'è da sapere - : Il 10 giugno la città siciliana va alle urne per le amministrative. Nella corsa a Palazzo Zanca, il primo cittadino uscente Renato Accorinti tenterà di ottenere un secondo mandato. Sei gli sfidanti: ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città Elezioni : 'FAI FESTA CON UN CLIK SENZA LIMITI DI DECIBEL'. L'IDEA DELLA CANDIDATA AL ... : ... guidata dal nostro candidato sindaco Guido Abbo , e al consiglio comunale di modificare il regolamento comunale che obbliga i soggetti che vogliono rilanciare la città attraverso spettacoli musicali ...

In Venezuela le Elezioni farsa per rieleggere Maduro. Gli Usa alzano la voce mentre l'Europa : 'Gli Stati Uniti sono al fianco dei Paesi democratici in tutto il mondo che sostengono i Venezuelani e il loro diritto a eleggere rappresentanti nel corso di elezioni libere ed eque', ha aggiunto. ...

Elezioni Venezuela 2018 - ‘farsa’ per trionfo di Maduro/ Le opposizioni : “chi vota il presidente riceve cibo” : Elezioni Presidenziali Venezuela 2018: la "farsa" per il trionfo di Nicolas Maduro. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il presidente: "promette cibo a chi lo ha votato"(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:15:00 GMT)

Venezuela - chi sono i 4 candidati per le Elezioni presidenziali di domenica prossima? : Promette di 'dollarizzare' l'economia venezolana. Viene chiamato con l'appellativo "rara avis" e conduce il settore più dialogante dell'opposizione del suo paese. La sua candidatura contro Maduro ...