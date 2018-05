Eleonora Bordonaro e il fascino della musica popolare | ecco il suo ‘Cuttuni e lamè Trame

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 maggio 2018) Ci sono dischi diche, prima di ogni altra cosa, ribadiscono come lanon si estinguerà mai. Così è per per “Cuttuni estreuse di una canta storie”, il disco di debutto diuscito lo scorso ottobre per Finisterre / Felmay e oggi rilanciato da Macramè. Un debutto certo, ma soprattutto il punto di arrivo e ripartenza di un percorso dalle innumerevoli esperienze e collaborazioni (Ambrogio Sparagna, Peppe Servillo, Michele Lobaccaro dei Radiodervish, Patrizio Trampetti). Un tragitto che negli anni ha racchiuso dentro la voce straordinaria e poliedrica(“Mi accendo quando canto, sento tutto e sono salva” canta in “Vuci”) la ricerca sulle musiche e i testi antichi e la selezione su quelli contemporanei. Tredici le canzoni dell’album, tredici brani carnali, lavici e marini. Un lavoro che riporta il mondo dei ...