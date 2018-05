Elena Santarelli in tv racconta il dramma del figlio | ' Combattiamo'

Bernardo Corradi/ il marito di Elena Santarelli attaccato sui social per il figlio Giacomo malato di tumore : Bernardo Corradi, la moglie Elena Santarelli ospite a Canale 5 da Silvia Toffanin: la polemica assurda sulla malattia del figlio Giacomo affetto da un tumore. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 04:56:00 GMT)

Elena Santarelli a Verissimo : "La mia famiglia ha un problema - lo risolveremo" : Domani pomeriggio, sabato 26 maggio, Elena Santarelli sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove racconterà per la prima volta la malattia che ha colpito suo figlio Giacomo, di 9 anni, avuto dall'ex calciatore Bernardo Corradi. La showgirl ha raccontato nel programma del sabato di Canale 5 che questa è la prova più difficile della sua vita. La diagnosi è arrivata il 30 novembre 2017, c'è tanta sofferenza, ma il suo messaggio è di ...

Elena Santarelli : “Il tumore di mio figlio Giacomo c’è e lo affrontiamo. Siamo positivi - le cose stanno andando come dovrebbero” : “Il 30 novembre 2017 ci hanno dato la diagnosi, all’inizio eravamo increduli. È la prova più difficile della mia vita. Non mi sono mai chiesta perché questa cosa sia successa proprio a me, l’ho accettata e ho fatto entrare il dolore dentro una parte di me. Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche, faccio quello che devo fare e vado avanti. Siamo una famiglia normale con un problema da risolvere”. A parlare così è Elena Santarelli che ...

Dalla diagnosi alla scelta di condividere sui social la malattia del figlio - Elena Santarelli madre coraggio a ‘Verissimo’ : Elena Santarelli parla della malattia di suo figlio Giacomo per la prima volta in un’intervista televisiva, la showgirl italiana ha deciso di raccontarsi a ‘Verissimo’ Elena Santarelli ha confessato a dicembre il dramma che ha colpito la sua famiglia. La bellissima showgirl madre di Sofia e Giacomo ha scoperto a novembre della malattia del figlio più grande. Un dolore inspiegabile che ha cambiato la vita della showgirl e quella ...

