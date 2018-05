Editoria con stile | intervista ai creatori di Vellum

Roberto Giacobbo passa a Mediaset : "Condurrò un programma su Rete 4 e sarò direttore Editoriale di Focus Tv" : Confermata la sua uscita dalla Rai, nelle settimane scorse si era vociferato molto sul futuro di Roberto Giacobbo. Due le ipotesi che avevano preso sempre più piede: una voleva l'ormai ex conduttore di Voyager in arrivo a Discovery, l'altra prevedeva uno sbarco del divulgatore a Mediaset. E proprio quest'ultima si è rivelata la verità: l'azienda di Cologno Monzese ha infatti annunciato l'arrivo di Giacobbo, dalla prossima stagione, su ...

VITTORIO SGARBI E ALESSANDRO SALLUSTI CONDANNATI PER DIFFAMAZIONE A DI MATTEO/ L'Editoriale di Marco Travaglio : Nino Di MATTEO diffamato, SGARBI e SALLUSTI CONDANNATI: rispettivamente 6 e 3 mesi di carcere per le parole del critico su Il Giornale, "Riina suo complice". La notizia della condanna di VITTORIO SGARBI e ALESSANDRO SALLUSTI per DIFFAMAZIONE a causa di un articolo a firma del critico d’arte apparso a suo tempo sul Giornale (di cui il secondo è il direttore) arriva pochi giorni dopo il duro scontro verbale che Marco Travaglio ha avuto ...

God of War e The Last of Us : due padri a confronto - Editoriale : In una delle innumerevoli interviste rilasciate prima della pubblicazione di God of War, Cory Barlog ha espresso la sua opinione su un possibile confronto con The Last of Us. Il Director ha allontanato la sua nuova creatura da qualsiasi tipo di comparazione, anche se il concetto della figura paterna avvicina decisamente il lavoro di Santa Monica a quello di Naughty Dog. Partendo proprio da questo punto ci siamo chiesti quanto effettivamente ...

Editoria - la classifica dei libri di economia più venduti su Amazon : Tra i bestseller di economia presenti in questo momento su Amazon ci sono una serie di titoli i cui autori sono specialisti del settore, docenti ed economisti. La disponibilità è per molti di questi ...

31' Salone internazionale del Libro di Torino. Dal 10 al 14 maggio "Tra isola e mondo" la Sardegna va in mostra con Editoria - festival - ... : ... ciascuno per la propria Regione: Chi voglio essere? Perché mi serve un nemico? A chi appartiene il mondo? Dove mi portano spiritualità e scienza? Che cosa voglio dall'arte: libertà o rivoluzione? E ...

Max Payne 3 e il conflitto alla base del game design di Rockstar - Editoriale : Non so se ci sia un altro gioco per cui mi senta più combattuto di Max Payne 3. I primi due capitoli rientrano tra i miei personalissimi preferiti, soprattutto il secondo che dal mio punto di vista è uno dei migliori action shooter sulla piazza. Max Payne 3 è allo stesso tempo migliore e peggiore dei suoi predecessori. Ha sparatorie più intense, degli effetti visivi decisamente migliori e valori di produzione in grado di rivaleggiare con ...

Quando la VR incontra l'arte nasce qualcosa di completamente nuovo - Editoriale : Era una giornata particolarmente calda e opprimente di ottobre a New York e la scrittrice Olivia Laing si era recata al Whitney Museum per vedere da vicino “I nottambuli”, il famoso dipinto di Edward Hopper ambientato in una tavola calda. Nel suo recente libro The Lonely City, la Laing spiega che cosa significa vedere per la prima volta dal vivo un'opera molto famosa. La Laing parla poi dell'aspetto dell'opera. “Un angolo luminoso delle pareti ...

Marco Travaglio al TG1?/ La risposta con un Editoriale : “Sto in pole position… sono soddisfazioni!” : Marco Travaglio alla direzione del TG1?La risposta del direttore de Il Fatto Quotidiano con un editoriale: “Sto in pole position… sono soddisfazioni!”, ecco cosa ha scritto.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:20:00 GMT)

Editoria : nasce Solferino e debutta con opere di Floris e Allevi : Milano, 19 apr. (AdnKronos) – Esordisce oggi Solferino, la nuova casa editrice del Gruppo Rcs. Si occuperà di narrativa, saggistica, poesia e libri per ragazzi, italiani e stranieri. Attenzione alla scrittura, al valore del lavoro Editoriale, ai temi etici, sociali e politici sono le direttrici. Al centro la ricerca: Solferino, che fin dal nome evidenzia il legame con il Corriere della Sera, scommette sulle nuove voci e nel suo catalogo ...

Pubblicità e contenuti Editoriali : ecco cosa Sky contesta a Mediapro : Editore a tutto tondo, non intermediario indipendente. Questa è l'accusa alla base del ricorso di Sky contro Mediapro L'articolo Pubblicità e contenuti editoriali: ecco cosa Sky contesta a Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

EditoriaLE/ Conoscere per crescere – N° 68 – Marzo 2018 : La crescita armoniosa e unitaria della persona è l'obiettivo anche della conoscenza scientifica, che può contribuire allo sviluppo di aspetti e dimensioni umane fondamentali in ogni giovane.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 05:30:00 GMT)

Perché Google sta finanziando con milioni di euro le iniziative Editoriali innovative : “Operiamo in un ecosistema complesso, ed è nel nostro interesse cercare di stimolarlo portando innovazione”. Madhav Chinnapa è direttore delle relazioni strategiche per editori e media di Google, e il suo ruolo è di creare un ponte tra il primo tra i motori di ricerca e l’industria dell’informazione. Nel 2015 ha lanciato il capitolo europeo della Google digital news initiative, progetto di ...

Editoria : pm - condannare Verdini a 3 anni : ANSA, - FIRENZE, 11 APR - Il pm Luca Turco ha chiesto di condannare a 3 anni Denis Verdini nel processo per bancarotta fraudolenta della Società toscana di Edizioni che dal 1998 al 2014, anno del ...

Editoria - Fondo Open Capital acquisisce controllo di Alma Media : Roma, 6 apr. , askanews, Il Fondo Open Capital, gestito da Abalone Asset Management, insieme ad altri investitori sono i nuovi azionisti di riferimento della Società Alma Media srl avendo completato l'...