wired

: Dubbi e speranze su Disincanto, la serie Netflix del creatore dei Simpson - walterwhiteITA : Dubbi e speranze su Disincanto, la serie Netflix del creatore dei Simpson - scoopscoop6 : Dubbi e speranze su Disincanto, la serie Netflix del creatore dei Simpson -

(Di sabato 26 maggio 2018)è il nuovo progetto di Matt Groening dopo Is e Futurama, unatv animata da dieci episodi, già rinnovata per la seconda stagione, che prenderà in giro i temi del fantasy e, ovviamente, i nostri tic, le nostre ossessioni e la realtà di tutti i giorni. Per adesso le informazioni che abbiamo sullasono abbastanza scarse, per adesso si conoscono i nomi solo di tre personaggi: Luci un demone, Elfo (che si chiama elfo anche in inglese ed è… un elfo) e Bean, una giovane principessa. Il cast di doppiatori è ricco nomi che hanno già lavorato su Futurama come la voce di Bender, John DiMaggio, e quella di Fry, Billy West. Senzao il ritorno di Groening all’animazione in qualcosa che non sono iè un evento interessante, soprattutto perchépotrebbe essere la piattaforma giusta per sviluppare una storia diversa, lontana dai classici network ...