Dieci anni al servizio delle persone | Polis approva il bilancio e si prepara alle sfide

Multe - è boom : +81% in Dieci anni. Ma gli italiani non le pagano : Secondo uno studio della Cgia, è aumentato il numero delle contravvenzioni elevate dai vigili urbani per infrazione del codice della strada

Piano FCA 2018-2022 - Cinque anni - Dieci nodi da sciogliere : Sergio Marchionne è arrivato ai titoli di coda. Quello che presenterà il prossimo venerdì 1 giugno è l'ultimo Piano industriale della sua lunga militanza al vertice di Fiat Group Automobiles prima e del gruppo FCA poi. L'amministratore delegato, dopo 14 anni al timone di una creatura negli anni diventata sempre più sua, è chiamato a indicare la strada che il costruttore deve percorrere per continuare a lottare in un settore che verrà ...

Bayern Monaco - Vidal in guai serissimi : il cileno rischia Dieci anni di carcere : Accusato di lesioni corporali insieme al fratello Sandrino, Arturo Vidal rischia dieci anni di carcere guai seri per Arturo Vidal, il centrocampista del Bayern Monaco rischia dieci anni di carcere per essere stato protagonista di una rissa in discoteca lo scorso settembre. Il cileno, insieme al fratello Sandrino, è accusato di lesione corporali e potrebbe essere rinviato a giudizio dal tribunale di Monaco. In caso di eventuale condanna, Vidal ...

Gardaland Sea Life Aquarium compie Dieci anni : Gardaland Sea Life Aquarium compie dieci anni . Il 31 maggio 2008 l'acquario gardesano, il primo interamente tematizzato in Italia, apriva i battenti pronto ad accogliere grandi e bambini per condurli ...

Per Dieci anni ritirano la pensione della madre morta : truffa da 120mila euro : Da anni percepivano la pensione della madre, morta nel 2008: due fratelli avevano "dimenticato" di comunicare all'Inps la scomparsa della donna e l'ente aveva continuano a versare i circa 1000 euro al mese di...

La Serie A chiude col record di spettatori degli ultimi Dieci anni : La Serie A Tim 2017/2018 stabilisce il nuovo record stagionale relativo alle presenze negli stadi. Oltre 321mila tifosi hanno assistito alle gare dell' ultima giornata di Campionato , 32.189 a partita,...

Tredicimila morti sul lavoro in Dieci anni - una strage di cui il contratto di governo non si occupa : Non c'è molto da girarci intorno. I numeri di morti e infortuni sul lavoro ci raccontano di una vera e propria emergenza nazionale. Più di 1.000 morti nel 2017 e oltre 220 morti nei primi mesi del 2018, ma aprile e maggio hanno fatto segnare un alto numeri di infortuni anche mortali.In definitiva, negli ultimi 10 anni 13mila morti. Sia chiaro, parliamo di casi di infortuni gravi e mortali denunciati e quindi conosciuti; ma sappiamo ...

Allarme meduse sulle coste italiane : decuplicate in Dieci anni : Un nuovo Allarme, oltre a quello dell'inquinamento per le plastiche gettate nel mare e negli oceani. Questo ci riguardaArriva dall'invasione di meduse nei nostri mari. 'Negli ultimi 10 anni gli ...

Sparatoria in Texas - almeno Dieci morti. Fermato il killer - è uno studente di 17 anni : Un’altra Sparatoria, la 22ª dall’inizio dell’anno, allunga la striscia di sangue nelle scuole americane, mettendo a nudo l’inefficacia delle risposte offerte finora dall’amministrazione Trump e dal Congresso dopo la strage di Parkland del 14 febbraio scorso (17 morti), che ha dato vita ad un vasto movimento di protesta nel Paese contro le armi. Que...