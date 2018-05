DICE chiude le polemiche su Battlefield 5 | le donne sono qui per restare

Borsa - Tokyo chiude in rialzo : inDICE Nikkei guadagna lo 0 - 40% : La Borsa di Tokyo termina l'ultima seduta della settimana in positivo, sulle aspettative di un accordo favorevole sul commercio tra Cina e Stati Uniti. L'indice Nikkei segna un rialzo dello 0,40% a ...

La Borsa di Tokyo chiude in ribasso : l'inDICE Nikkei a -0 - 21% : La Borsa di Tokyo chiude in calo, con gli investitori che guardano ai negoziati commerciali tra Pechino e Washington. Il Nikkei fa segnare un -0,21%, a quota 22.818,02. Sul mercato valutario lo yen è ...

Mattarella chiude le consultazioni : «Non c'è maggioranza - auspico governo neutrale fino a DICEmbre» : «È doveroso dar vita a un nuovo governo. Non si può attendere». Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del nuovo giro di...

La Corea del Nord DICE che chiuderà il sito dei propri esperimenti nucleari : Quello di Punggye-ri, che secondo alcune ipotesi era collassato dopo l'ultimo test The post La Corea del Nord dice che chiuderà il sito dei propri esperimenti nucleari appeared first on Il Post.

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : inDICE Nikkei a +0 - 66% : La Borsa di Tokyo termina l'ultima seduta della settimana in rialzo, traendo spunto dalle notizie incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali in Usa, e dall'attenuarsi delle tensioni ...

Alfie - si stacca la spina : il giuDICE d'appello chiude la porta ai ripensamenti : Alfie Evans, sarebbe già cominciato il distacco dai macchinari salvavita del bambino. Anthony Hayden, il giudice d'appello britannico che giorni fa ha firmato il verdetto che autorizza i...

Di Maio DICE a Salvini che 'il forno si chiude' : Roma, 16 apr. , askanews, M5s è disposto ad aspettare ancora 'qualche giorno' che dalla Lega arrivino risposte chiare sulla formazione del governo, perché poi 'il forno si chiude'. Lo ha detto Luigi ...

Borsa - Tokyo chiude in rialzo : l'inDICE Nikkei guadagna lo 0 - 26% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Tokyo, con l'attenuarsi dei timori degli investitori su una possibile escalation nel Medio Oriente all'indomani dell'attacco militare in Siria guidato ...

Borsa - Milano chiude in calo : l'inDICE Fste Mib perde lo 0 - 69% : Chiusura negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,69% a 23.012,86 punti. Tra i titoli, rally per Saipem che sale del 2,08%. Bene anche Tenaris , +1,73%, ed Eni , +0,72%, , ...

Pakistano violenta bimbo disabile : chiude scusa e giuDICE lo fa uscire - ma tribunale lo condanna : condannato a 5 anni e 4 mesi con rito abbreviato il 21enne Pakistano Akhtar Nabeel, reoconfesso, che, nel luglio scorso, abusò di un ragazzino a Fabbrico in provincia di Reggio Emilia. Inizialmente per lui era scattato soltanto l'obbligo di firma.Continua a leggere

Politica. Sinistra Italiana chiude la parentesi di Liberi e Uguali e DICE no a futuri centrosinistra : Oggi la maggioranza degli italiani leggerebbe questa dichiarazione come il libro dei sogni, nonostante viva in uno dei paesi più ricchi del mondo... Oggi l'Italia è il paese dei privilegi per i ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : l'inDICE Nikkei a +0 - 61% : Grazie all'attenuamento delle tensioni nella penisola coreana e allo stop della manovra di apprezzamento dello yen, la Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in rialzo, con l'indice Nikkei in crescita dello 0,61% a quota 21.159,08 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a quota 106,50, e sull'euro a 131,30.

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : inDICE Nikkei +0 - 72% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Tokyo a inizio settimana, con l'indice Nikkei che guadagna lo 0,72% a 20.766,10 punti.

Borsa - Tokyo chiude in rialzo : l'inDICE Nikkei guadagna lo 0 - 99% : La Borsa di Tokyo chiude la seduta in territorio positivo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in seguito alle recenti flessioni degli indici azionari. Il Nikkei guadagna lo 0,...