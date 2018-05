De Benedetti dixit : "Nessun complotto - le agenzie di rating fanno il loro mestiere" : "Le agenzie di rating fanno il loro mestiere: non c'è nessun complotto giudaico massonico, fanno semplicemente le loro considerazioni quando vedono l'ipotesi di un governo sovranista e populista". Lo afferma Carlo De Benedetti all'ANSA a proposito della scelta di Moody's che ha messo sotto osservazione il rating 'Baa2' dell'Italia per un possibile downgrade."Mi sembra che bastino Moody's e Fitch" per dare un quadro della situazione, ...