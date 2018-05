De Benedetti attacca Savona | Lui ministro? No | è anti-tedesco

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - francescade54 : RT @AntoTavolieri: L'ATTIVISTA A 5 STELLE: Prof di Harvard difende Conte e attacca: 'Calunnia lanciata da renziano De Benedetti, a buona pa… - leliozeta : L'ATTIVISTA A 5 STELLE: Prof di Harvard difende Conte e attacca: 'Calunnia lanciata da renziano De Benedetti, a buo… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Ieri sera la scure di Moody's si è abbattuta sull'Italia al termine di una giornata difficile per il governo gialloverde che fatica a formarsi. Alcuni analisti leggono la messa sotto osservazione dell'Italia come una spada di damocle sulle teste di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Non per Carlo Deche oggi, all'agenzia Ansa, è corso a difendere l'operato della società di New York. "Le agenzie di rating fanno il loro mestiere - ha detto - non c'è nessun complotto giudaico massonico, fanno semplicemente le loro considerazioni quando vedono l'ipotesi di un governo sovranista e populista".Ieri Moody's ha messo sotto osservazione il rating "Baa2" dell'Italia per un possibile downgrade. Due le ragioni addotte in un comunicato pubblicato nella serata italiana. Il rischio significativo di un indebolimento materiale della "forza fiscale dell'Italia dati i piani fiscali del nuovo ...