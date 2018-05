Danny Boyle - è confermato il regista sarà alla guida del 25esimo James Bond - Cinema - Spettacoli : Il suo nome è Boyle, Danny Boyle . Forse adesso bisognerà annunciarlo così, perché il regista inglese di Trainspotting , premio Oscar per Millionaire e architetto della cerimonia di inaugurazione ...

Il regista del nuovo film su James Bond sarà Danny Boyle : Il prossimo film della serie sull’agente segreto James Bond sarà diretto da Danny Boyle, il regista inglese noto per Trainspotting e The Millionaire, tra gli altri. La notizia è stata annunciata dalla casa di produzione britannica EON Productions, che ha prodotto tutti i capitoli The post Il regista del nuovo film su James Bond sarà Danny Boyle appeared first on Il Post.

Ed Sheeran attore per amore dei Beatles e Danny Boyle? : La musica non basta a Ed Sheeran che a fare l’attore ci avrebbe preso gusto dopo un cameo nella serie Il Trono di Spade e in Bridget Jones’s Baby. E il suo prossimo progetto al cinema pare ambizioso. Si tratterebbe di una commedia musicale ideata da Richard Curtis (Love Actually) e diretta da Danny Boyle: la storia, ancora senza titolo, dovrebbe raccontare di un uomo che è l’unico a ricordare i Beatles e la loro musica. Stando ...

Trust - per la regia di Danny Boyle la serie sul rapimento Getty : Una serie ambiziosa che vuole raccontare del rapimento di John Paul Getty III, la regia strepitosa del premio Oscar con The Millionaire di Danny Boyle e un cast che mette insieme il due volte premio Oscar Hilary Swank (Boys don’t cry, Million Dollar Baby), il grandissimo Donald Sutherland e Brendan Fraser: tutto questo è Trust – il rapimento Getty. Dal 28 marzo, in prima tv ogni mercoledì dalle 21.15 su Sky Atlantic HD e disponibile su ...