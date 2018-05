Daniel Ricciardo partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 di Monaco

F1 – Ricciardo è un alieno a Monaco - favolosa pole per Daniel : Vettel beffa Hamilton sul finale : Daniel Ricciardo irraggiungibile a Montecarlo: sua la pole position del Gp di Monaco, Vettel davanti a Hamilton In uno scenario unico e speciale come quello di Montecarlo, non potevano che verificarsi delle qualifiche spettacolari ed emozionanti. Tanti colpi di scena nel sabato di Monaco: primo fra tutti l’esclusione di Max Verstappen dalle qualifiche a causa dei danni sua sulla monoposto dopo lo schianto di questa mattina nelle Fp3. ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere 2. Daniel Ricciardo fulmine davanti a Verstappen - poi Vettel e Hamilton : Se la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno aveva fatto capire che la Red Bull sarebbe stata grande protagonista a Montecarlo, la FP2 lo ha addirittura amplificato. Miglior tempo (e nuovo record ufficioso della pista) per Daniel Ricciardo in 1:11.841 e seconda posizione per il suo compagno Max Verstappen che si è fermato a 1:12.035. Un duello interno che ha davvero impressionato, con le due vetture di ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo vola con la Red Bull. Hamilton e Vettel costretti ad inseguire : E’ di Daniel Ricciardo (Red Bull) il miglior tempo delle prove libere 1 del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 2018. A Montecarlo l’australiano ha confermato quanto si pensava alla vigilia di questo weekend ed ha siglato, già in questo primo turno, il nuovo primato della pista (ufficioso, perché realizzato nelle prove libere) di 1’12″126, impressionando per la velocità dimostrata con la sua RB14. ...

F1 - Ross Brawn : “Daniel Ricciardo è diventato un passeggero della sua vettura per i cambi di direzione di Verstappen” : L’incidente tra le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, nel giro 39 del GP di Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, continua a tenere banco. La decisione salomonica dei commissari di gara che si sono limitati ad un “semplice” richiamo nei confronti dei due piloti non soddisfa e piace poco. Sembra quasi il decidere di non decidere. Tanti sono stati i pareri in questi giorni ed anche Ross ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 2. Il più veloce è Daniel Ricciardo - Kimi Raikkonen è in scia. Sebastian Vettel 11° : È la Red Bull la più veloce dopo la prima giornata di prove libere del GP d’Azerbaijan a Baku. Il miglior tempo appartiene a Daniel Ricciardo, mattatore della seconda sessione in cui ha stampato un notevole 1’42″795, con gomma Ultrasoft. L’australiano, vincitore dell’ultima prova a Shanghai, ha caratterizzato la giornata con una serie impressionante di giri veloci, merito di una vettura che soprattutto nei tratti ...

Daniel Ricciardo - GP Azerbaijan 2018 : “Non sarà facile ripetermi dopo Shanghai. Sul futuro…” : dopo il brillante successo nel Gran Premio della Cina, condito da una serie di sorpassi mozzafiato, è Daniel Ricciardo a prendere la scena (con un sorriso davvero notevole stampato in faccia) nel corso della conferenza stampa che sancisce il via ufficiale del GP dell’Azerbaijan 2018 (clicca qui per programma e tv). Il vincitore di Shanghai torna sulle emozioni che gli ha regalato la gara cinese: “Inizierei con il dire che non ho ...

F1 : Red Bull attende le decisioni di Daniel Ricciardo. L’australiano avrebbe firmato un’opzione con Ferrari : Il mercato piloti tiene sempre banco nel mondo della F1. Pur se il Mondiale 2018 è appena cominciato, molti driver sono in scadenza di contratto. Tra questi spicca L’australiano del Team Red Bull Daniel Ricciardo, vincitore dell’ultima gara in Cina. Entro il GP d’Ungheria (29 luglio), come scrive Roberto Chinchero di it.motorsport.com, Ricciardo dovrà dare una risposta circa le sue intenzioni. “Sarà presa una decisione, al più tardi, ...

F1 - mercato 2019 : Kimi Raikkonen in bilico. Nessuno vuole Daniel Ricciardo… : Sebbene siano state disputate appena tre gare nel Mondiale di F1 2018, iniziano già ad infittirsi le voci sul mercato piloti in vista dell’annata 2019. Diversi i contratti in scadenza, su tutti quello di Daniel Ricciardo con la Red Bull. L’australiano, reduce da un’epica rimonta nel GP di Cina, dove è stato capace di vincere dopo aver compiuto sorpassi a ripetizione dalla sesta piazza, non ha mai nascosto di voler intraprendere ...

GP di Cina di F1 - Daniel Ricciardo fa scintille e vince davanti a Bottas e Raikkonen : Hamilton mai competitivo - ll campione del mondo, quarto al traguardo, non è mai stato competitivo in gara e stavolta prende la paga dal compagno di squadra Bottas. Nonostante ciò recupera punti su ...

Daniel Ricciardo - GP Cina 2018 : “Sorpassi bellissimi - su Bottas da batticuore. Una vittoria di squadra” : Daniel Ricciardo ha vinto il GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale F1. L’australiano della Red Bull ha sfruttato al meglio l’ingresso della safety car e la strategia del suo team per imporsi sul circuito di Shanghai. Queste le dichiarazioni che ha lasciato ai microfoni di Sky Sport F1 al termine della gara: “Tutti i sorpassi sono stati belli. Quello con Hamilton è stato bello ma quello con Bottas per la vittoria è stato ...

F1 - pagelle GP Cina 2018 : Daniel Ricciardo a pieni voti - Vettel e Bottas sfortunati - Hamilton bocciato - Verstappen dietro la lavagna : Proseguono le emozioni in questo Mondiale 2018 di Formula Uno e anche il Gran Premio della Cina non è stato da meno. Anche oggi è successo di tutto, tra sorpassi mozzafiato, incidenti, Safety Car, e gomme che hanno inciso, e non poco. La vittoria è andata a Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Un podio praticamente impossibile da immaginare fino a ieri, anzi, fino a metà gara. Andiamo quindi a consegnare le pagelle ai ...

F1 - RISULTATI GP CINA 2018 : VINCE UN IMMENSO Daniel RICCIARDO! KIMI E’ TERZO. DISASTRO VETTEL. : SHANGAI, 15 APRILE 2018 F1, RISULTATI GP CINA 2018 : VINCE un IMMENSO DANIEL Ricciardo. L’australiano, con grande merito suo e della strategia perfetta del box Red Bull, sfrutta una safety car per andare all’attacco di tutti e VINCEre dopo 5 sorpassi, uno dopo l’altro, da stropicciarsi gli occhi. Incredibile destino per Ricciardo rimesso in pista in extremis ieri nel Q1, dopo un guasto alla power-unit. Un Verstappen ...

F1 - GP Cina 2018 : Daniel Ricciardo vince la gara più pazza del decennio. Verstappen sconsiderato - sperona Vettel (8°) : Il GP di Cina sorride a Daniel Ricciardo. L’australiano è uscito trionfatore da una gara pazza, anonima nella prima parte ma totalmente rivoluzionata nella seconda grazie all’ingresso della Safety Car. Il pilota della Red Bull ha infatti rimontato dalla sesta alla prima posizione, precedendo sul podio Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Ottava posizione invece per Sebastian Vettel, già superato da Bottas dopo il pit stop, ma finito ...