Dall' Inghilterra | ' Alex Sandro obiettivo del Manchester United'

Calciomercato Napoli - la bomba Dall’Inghilterra : “la contropartita chiesta al Chelsea per liberare Sarri” : Inizia un nuovo progetto in casa Napoli con l’obiettivo di vincere il campionato ed essere sempre più competitivo in Champions League, Carlo Ancelotti rappresenta una garanzia. Nel frattempo arriva una bomba dall’Inghilterra, il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto una contropartita tecnica al Chelsea per liberare Maurizio Sarri, il nome in cima alla lista del club azzurro porta al difensore David Luiz. Sarri può liberarsi con il pagamento ...

Sergei Skripal - l’ex spia russa che era stata avvelenata in Inghilterra - è stato dimesso Dall’ospedale : Sergei Skripal, l’ex spia russa che era stata avvelenata insieme alla figlia Yulia lo scorso 4 marzo a Salisbury, è stato dimesso dall’ospedale in cui era ricoverato. Skripal, che ha 66 anni, era stato avvelenato con quello che secondo il The post Sergei Skripal, l’ex spia russa che era stata avvelenata in Inghilterra, è stato dimesso dall’ospedale appeared first on Il Post.

Dall'Inghilterra : prima cessione eccellente della Juventus : La Juventus sabato all'Allianz Stadium festeggerà il suo settimo scudetto consecutivo e la quarta Coppa Italia di fila, record assoluto difficilmente eguagliabile da chiunque voglia provare a compiere tale impresa. Intanto Beppe Marotta e Fabio Paratici sono attivissimi sul mercato, per mettere in piedi una nuova mini rivoluzione in grado di ridare fiato ad una rosa un po' avanti con l'età. Pronta una cessione importante, nel Regno Unito ne sono ...

Dall'Inghilterra : Pochettino in pole per la panchina del Chelsea : LONDRA - Mauricio Pochettino e non Maurizio Sarri , è l'obiettivo numero 1 del Chelsea per il ruolo di allenatore in vista della prossima stagione. Al capolinea l'avventura di Antonio Conte , secondo ...

Infermieri italiani - boom di richieste Dall'Inghilterra : ... International English Language System, , ossia il test per la certificazione della conoscenza della lingua inglese più diffuso al mondo. Per questo motivo verrà rimborsato un importo di 110 sterline ...

Dall'Inghilterra : Rooney verso la Mls. Vicino l'accordo con il DC United : LIVERPOOL , INGHILTERRA, - Anche Wayne Rooney si appresta a sbarcare nella Mls . Secondo i media inglesi, è fatta per il trasferimento del 32enne attaccante inglese al DC United per una cifra attorno ...

Calciomercato Juventus - Dall’Inghilterra : accordo ad un passo per Morata - tutte le cifre : Calciomercato Juventus – La Juventus pensa alla prossima stagione, la dirigenza si sta già muovendo sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione. Novità importanti dall’Inghilterra, sempre più vicino il ritorno dell’attaccante Morata, secondo quanto riportato dal “Sun” i bianconeri pronti a rompere gli indugi per il prestito di tre anni con obbligo di riscatto fissato a ...

Contatto Allegri-Arsenal : Dall'Inghilterra il retroscena che fa tremare la Juventus : Massimiliano Allegri ascolta le voci che arrivano dalla Premier League, il tecnico allettato da un'esperienza all'estero, con l'Arsenal che bussa alla sua porta Massimiliano Allegri sembrerebbe essere ...

Dall'Inghilterra : 'Arsenal - Allegri o Luis Enrique per il dopo-Wenger' : TORINO - Massimiliano Allegri e Luis Enrique : sono loro due, secondo gli inglesi di Sky, gli allenatori in cima alle preferenze dell' Arsenal per il dopo- Wenger . Entrambi i tecnici, però, ...

Dall'Inghilterra : Il Manchester United vuole Mertens : LONDRA , INGHILTERRA, - José Mourinho ha messo gli occhi sull'attaccante del Napoli , Dries Mertens . Lo scrive il 'The Sun' che parla di un forte interessamento del Manchester United per il 30enne ...

