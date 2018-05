Dalla Moric al Grande Fratello all’amore per la Rodriguez | Fabrizio Corona ed i suoi

sportfair

(Di sabato 26 maggio 2018)si racconta a Verissimo, l’ex Re dei Paparazzi descrive i sentimenti provati sia per Ninache per Belennello studio di ‘Verissimo‘ parla per la prima volta in tv dopo la sua scarcerazione. L’ex Re dei Paparazzi racconta iamori passionali e pubblici a Silvia Toffanin. Dal matrimonio con Nina, alla passione con Belen, fino alamore con Silvia Provvedi. Una vita spericolata quella del catanese, che nella puntata del programma di Canale 5 ne ha raccontato i risvolti romantici.ha mostrato però anche del risentimento nei confronti di Ninaa proposito della sua partecipazione alin cui ha urlato il suo dolore per la perdita dell’affidamento del figlio Carlos. “Si è fatta strumentalizzare. – ha ammesso– Prima di questa apparizione ...