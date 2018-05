Dal Milan alla… camorra | Reina mette le cose in chiaro | “ecco com’è andata con gli

Reina : 'Per nulla preoccupato Dal Milan. Su Donnarumma e il Napoli...' : Napoli e Milan, ma non solo. Pepe Reina, che dal primo luglio sarà ufficialmente un giocatore rossonero, si è confessato al Corriere dello Sport: ' In azzurro sono stati quattro anni meravigliosi dal punto di vista sportivo e umano. Ho conosciuto gente incantevole e siamo stati capaci, come squadra, di andare vicino a un sogno. L a Juve ...

CdA Milan - Fassone : “Acquisti anche se fuori Dalle coppe”/ “Uefa non inciderà - ma il budget sarebbe ridotto” : Marco Fassone, CdA Milan: il dg risponde ai dubbi su settlement agreement, nodo rifinanziamento e mercato estivo ma le prospettive rossonere appaiono ben fosche.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:54:00 GMT)

Milan - Fassone allo scoperto dopo il caos Uefa : Dal budget - al calciomercato - all’esclusione Dall’Europa League : Il Milan sta preparando la prossima stagione ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club. L’amministratore delegato del club, Marco Fassone, ha parlato per tentare di placare la bufera che sta investendo i rossoneri. L’Uefa potrebbe non concedere la possibilità di partecipare all’Europa League, causando un gravissimo danno d’immagine, ma anche economico al club Milanista. Fassone è dunque intervenuto, ecco le sue parole ...

Milan : fiducia Dall'Uefa solo senza Li : Secondo il Corriere dello Sport , l'Uefa potrebbe concedere fiducia ai rossoneri solo se dovesse essere 'sacrificato' Li . Il tutto aspettando ottobre, quando scadrà il termine per il rifinanziamento ...

Milan - esclusione Dall'Europa improbabile. Yonghong Li - mettici la faccia : Il problema è sempre stata la parte riguardante la holding controllante Rossoneri Sport Investment Lux e, dunque, la proprietà. Fassone poco tempo fa ha dichiarato che Yonghong Li aveva tre opzioni ...

Atalanta - Percassi : “dispiace se il Milan fuori Dall’Europa” : “Mi dispiacerebbe se il Milan perdesse l’opportunità di giocare in Europa League per ragioni non sportive”. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, commenta così il deferimento dell’Uefa a carico dei rossoneri per violazione del fair play finanziario. “Si è conquistato sul campo il 6/o posto e quindi anche il diritto di giocarsi la competizione senza passare dai preliminari”, spiega il n.1 ...

Serie A Atalanta - Percassi : «Mi dispiacerebbe se il Milan fosse escluso Dall'Europa» : BERGAMO - "Mi dispiacerebbe se il Milan perdesse l'opportunità di giocare in Europa League per ragioni non sportive" . Antonio Percassi , presidente dell' Atalanta , commenta così il deferimento di ...

Spettatori - il load factor in Europa : Juve 28ª - Inter e Milan fuori Dalla top 60 : Italiane lontane dal top per il cosiddetto "load factor": la Juventus, prima italiana, è solo 28esima. L'articolo Spettatori, il load factor in Europa: Juve 28ª, Inter e Milan fuori dalla top 60 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Fassone : "Sorpresi Dalla decisione dell'Uefa. C'è grande amarezza" : La scelta dell'Uefa di rinviare a giudizio il Milan per non aver rispettato i vincoli imposti dal Financial Fair Play, sta spaventando e non poco sia i vertici societari che i tifosi rossoneri. Il ...

Milan fuori Dalle coppe?/ Fassone dopo la bocciatura dell’Uefa : “Sorpresa - amarezza e grave danno di immagine” : Milan fuori dalle coppe? Il commento di Fassone dopo la bocciatura dell’Uefa: “Sorpresa, amarezza e grave danno di immagine”. L'amministratore delegato rossonero interviene(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:22:00 GMT)

Milan - l’Uefa non patteggia sui conti : i rossoneri rischiano l’esclusione Dall’Europa : L’Europa rifiuta accordi e rinvia a giudizio il club, ora è possibile anche l’esclusione dalle coppe: «Troppe incertezze sul rifinanziamento del debito» Fino ad allora mercato fermo, Atalanta e Fiorentina alla finestra

Milan ancora bocciato Dalla Uefa : ora rischia l'Europa League : Da Nyon è arrivata un'altra pesante bocciatura per il Milan. La Uefa ha detto no al settlement agreement, l'accordo per rientrare nei parametri del fair play finanziario. Il piano presentato da Fassone non ha convinto i dirigenti Uefa che, il 15 dicembre scorso, avevano già rifiutato il voluntary agreements. Ora per i rossoneri ci sarà una sazione che arriverà entro il 15 giugno dalla camera giudicante.

