Cristiano Ronaldo | È stato molto bello stare nel Real Madrid Florentino

Clamoroso annuncio di Cristiano Ronaldo : “è stato bello giocare col Real Madrid” : Cristiano Ronaldo ha parlato del suo futuro annunciando di fatto l’addio al Real Madrid dopo l’ennesima vittoria in Champions League Come un fulmine a ciel sereno è arrivato questa sera un Clamoroso annuncio da parte di Cristiano Ronaldo. Quella odierna potrebbe essere stata l’ultima partita con la maglia del Real Madrid. Le sue parole nel post partita, rilasciate a Bein Sport, hanno creato scompiglio tra i tifosi del Real ...

LIVE Pagelle Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League in DIRETTA : super sfida tra Cristiano Ronaldo e Salah : Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE della sfida tra Real Madrid e LIVErpool. Ormai ci siamo, il grande giorno è giunto: l’ultimo verdetto della stagione europea del calcio sta per essere emesso. Oggi, alle ore 20.45 a Kiev, in Ucraina, nella cornice dello stadio Olimpico, si deciderà il nome della squadra campione d’Europa per club. I Blancos giungono a questo atto Finale con la consapevolezza di poter scrivere la storia della ...

Sergio Ramos contro Salah/ “È forte - ma Messi e Cristiano Ronaldo sono di un altro pianeta” : Sergio Ramos contro Salah: hanno il sapore della provocazione le dichiarazioni del capitano del Real Madrid alla vigilia della finale di Champions League contro il Livepool..(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 17:59:00 GMT)

Champions - contro il Liverpool Cristiano Ronaldo punta al record di Maldini e Costacurta : Ancelotti? Mi ha stupito" Proprio Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha parlato del momento di forma di Cristiano Ronaldo: "Ti sembra di poterlo marcare ma poi ti fa gol in tutti i modi, ora è ...

Real Madrid - pallonata di Cristiano Ronaldo a un cameraman : il risarcimento è la sua felpa : Un calcio sferrato al pallone, infatti, ha centrato in piena fronte un cameraman di una televisione sudamericana, ripreso dalla telecamera di Sky Sport, proprio accanto allo sfortunato operatore. ...

Real Madrid - la conferenza stampa di Zidane : 'Cristiano Ronaldo è al 140%. Molto rispetto per Klopp' : Il mio allenatore, Zinedine Zidane, è il migliore del mondo". CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018, TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Stipendi Real Madrid : Cristiano Ronaldo in vetta - segue Bale : Le Merengues di Zidane si apprestano ad affrontare il Liverpool di Klopp in finale di Champions League. Ecco quanto guadagnano i giocatori. L'articolo Stipendi Real Madrid: Cristiano Ronaldo in vetta, segue Bale è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali calcio Russia 2018 : quanto guadagnano i calciatori e la classifica dei più pagati. Che duello tra Cristiano Ronaldo e Messi : I Mondiali 2018 di calcio saranno indubbiamente uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e dove gireranno sostanziose somme in denaro. L’interesse attorno a questa rassegna iridata è elevatissimo, tutte le più grandi aziende del Pianeta puntano gli occhi su questo appuntamento per farsi pubblicità, una vetrina impareggiabile che garantisce visibilità nei confronti di miliardi di ...

Esultanza Cristiano Ronaldo - l’attaccante : “Georgina dice che sono un figo” : Esultanza Cristiano Ronaldo – Altra stagione fantastica per l’attaccante Cristiano Ronaldo, il calciatore portoghese in corsa per vincere un’altra Champions League, di fronte il Liverpool nell’ultimo atto. Intervistato dalla tv spagnola “El Chiringuito de Jugones” CR7 ha parlato dell’Esultanza: “E’ la mia fidanzata (Georgina Rodriguez, ndr) che mi dice che sono un figo. E allora… Non ...

Cristiano Ronaldo più in forma che mai : tutti i segreti della sua dieta : Cristiano Ronaldo fra tre giorni giocherà l'ennesima finale di Champions League della sua strepitosa carriera. Il Real Madrid potrebbe vincere la terza finale consecutiva, tredicesima della sua storia,...

Cristiano Ronaldo fissa l’età del suo addio al calcio : “mi sento 23 anni - quindi smetterò a…” : Cristiano Ronaldo si confessa in un’intervista a pochi giorni dalla finale di Champions League che potrebbe fargli vincere la sua quinta coppa dalle grandi orecchie Fin quando durerà l’era di Cristiano Ronaldo? Il calciatore del Real Madrid, a pochi giorni dalla finale di Champions League, ammette come non abbia nessuna intenzione di smettere presto di giocare a calcio. CR7 rivela all’emittente televisiva ‘El Chiringuito ...

Cristiano Ronaldo batte di nuovo Messi è lui lo sportivo più popolare. Valentino fuori dai primi 100 : VAMOS ARGENTINA ???? #argentina #worldcup #Russia2018 pic.twitter.com/iD3BJNvaXR - Paulo Dybala , @PauDybala_JR, 21 maggio 2018 Dopo il pallone lo sport più rappresentato è il basket , 13, , po il ...

Cristiano Ronaldo e l’allenamento…in famiglia! : Che Cristiano Ronaldo si muova con disinvoltura di fronte alle macchine fotografiche è cosa nota. Dall’ultima foto che ha postato su Instagram, però, pare che anche i suoi piccoli eredi si sentano a proprio agio di fronte al flash: i gemellini Eva e Mateo, che il prossimo mese compiranno un anno, e l’ultima arrivata Alana Martina, messa al mondo dalla bella Georgina sei mesi fa, guardano tutti sorridenti l’obiettivo, mentre il fenomeno ...