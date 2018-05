Crede che la sua fidanzata sia la top model Candice Swanepoel | invece è una 50enne di

Playoff NBA - anche il figlio di LeBron non ci Crede : "Papà ma come fai?" : Farlo alla quindicesima stagione in NBA cercando di conquistare le ottave finali consecutive è roba dell'altro mondo, peraltro caricandosi sulle spalle un'intera franchigia rimanendo in campo ...

Premio Abio Napoli 'Ci Credete che siamo tutti artisti?' sabato 26 al Palapartenope. : Il tema da interpretare per questa edizione è stato 'Giro giro il mondo, da bambino lo dipingerei così.' I bambini hanno così potuto liberare la loro creatività e realizzare degli splendidi disegni. ...

Lazio - tifosi in lacrime : nessuno Credeva a quello che stava accadendo : Difficile, in casi come questo, accettare il verdetto del campo ma lo sport ha leggi che, ogni tanto, fanno davvero male. E' stata una serata comunque memorabile, da consegnare alla storia laziale ...

A Cannes ecco Capharnaüm - per chi Crede che il cinema possa cambiare il mondo : Bambina di 11 anni anni venduta in matrimonio. Fratello di 12, in prigione dopo aver pugnalato qualcuno, che accusa i genitori per averlo messo al mondo. Bassifondi di Beirut. Stracci impregnati di psicofarmaci (in prigione saranno lavati, imbottigliati, venduti un tanto al sorso). Etiope sfruttata

Michel Platini - sorteggi truccati ai Mondiali ’98/ La sua leggerezza : “Credete che gli altri non lo facciano?" : Michel Platini: “Truccammo i sorteggi per favorire Francia-Brasile ai Mondiali di calcio del ‘98”. Le clamorose rivelazioni a France Bleu dell'ex presidente della Fifa: sorteggi truccati (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:40:00 GMT)

Playoff NBA – È ancora Celtics vs LeBron - ma Paul Pierce spiega : “Credevo che Boston non avesse chance - ma questa volta…” : La storia si ripete, è ancora Celtics vs LeBron James: secondo Paul Pierce i ragazzi di Brad Stevens hanno buone possibilità di fare l’impresa La Finale della Eastern Conference ha regalato una sfida interessante che ha messo di fronte Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Nonostante le assenze pesanti di Hayward e Irving, i Celtics hanno temporaneamente ribaltato il pronostico vincendo le prime due gare della serie, riuscendo a limitare lo ...

'Credevo che' - lectio magistralis di Simonetta Agnello Hornby : Milano, 17 mag. , AdnKronos, - Qual era la condizione femminile prima del 1946, anno dell'estensione del diritto di voto alle donne, e come è cambiata oggi? Esiste parità di diritti tra uomo e donna, ...

'Credevo che' - lectio magistralis di Simonetta Agnello Hornby : Qual era la condizione femminile prima del 1946, anno dell'estensione del diritto di voto alle donne, e come è cambiata oggi? Esiste parità di diritti tra uomo e donna, in famiglia e nel lavoro? A ...

'Credevo che' - lectio magistralis di Simonetta Agnello Hornby : Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Qual era la condizione femminile prima del 1946, anno dell’estensione del diritto di voto alle donne, e come è cambiata oggi? Esiste parità di diritti tra uomo e donna, in famiglia e nel lavoro? A partire dalla sua esperienza personale a Londra come avvocato e giudice,

Violenza su donna : ‘Credevo che’ - lectio magistralis di Simonetta Agnello Hornby : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Qual era la condizione femminile prima del 1946, anno dell’estensione del diritto di voto alle donne, e come è cambiata oggi? Esiste parità di diritti tra uomo e donna, in famiglia e nel lavoro? A partire dalla sua esperienza personale a Londra come avvocato e giudice, Simonetta Agnello Hornby parlerà delle diverse forme della Violenza domestica. La lectio magistralis, in programma mercoledì 23 maggio ...

Naomi - morta perché il pronto soccorso non le Crede. L'operatrice si difende : «Io linciata - ma è colpa del sistema» : Penso che se la gente conoscesse la mia faccia e il mio nome, oggi non sarei in questo mondo. Sono a casa, ma ho colleghi che hanno avuto minacce, ovviamente. Anche le squadre che interverranno sul ...

"Il Miracolo" di Ammaniti parla a tutti - anche a chi non Crede : Ho sentito parlare per la prima volta de "Il Miracolo" quasi un anno fa. Nel caldo afoso di luglio e agosto, a Roma, i suoi camion, le strade bloccate, le persone: puoi passare gentilmente dall'altra parte che stiamo a girà.Certo, figurati, capisco. Nell'attesa ho ascoltato le spiegazioni date ai curiosi più ostinati, che film è? Non è un film, è la serie di/de Ammaniti. Ma ci stanno attori famosi? Spesso era ...

Banche online - 5 arrestati per frode informatica : “Finte pec per ottenere le Credenziali dei clienti e svuotare i conti” : Era Giuseppe Cesare Tricarico, calabrese agli arresti domiciliari, la mente della banda di cyber criminali scoperta dai carabinieri di Messina che hanno arrestato 5 persone per truffa informatica ai danni dei correntisti di alcune Banche online. Tra gli indagati anche il fratello Davide, pure lui ai domiciliari per un’inchiesta analoga della procura di Reggio Calabria. Su richiesta dei pm il gip ha disposto anche il sequestro preventivo di 1,2 ...

“Ho perso 30 chili”. Giovanni Ciacci svela la sua dieta. Se Credevate che fosse diventato un figurino solo per merito di Ballando con le stelle - sbagliavate. Ecco cosa ha mangiato (e cosa ha abolito) per dimagrire così tanto. Lo copiamo? : Ma che dieta ha fatto Giovanni Ciacci per dimagrire così tanto? Vi siete accorti? Il costumista di Detto fatto ora ha un fisico asciutto e tonico e tutti si chiedono cosa sia successo. Intanto vi informiamo che Ciacci ha perso ben 30 chili: un obiettivo pazzesco. Come ha fatto? Beh, senza dubbio il merito è in parte di Ballando con le stelle: gli allenamenti continui con Raimondo Todaro, gli esercizi, il movimento lo hanno aiutato a bruciare e a ...