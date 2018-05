Costringere le ragazzine straniere a sposarsi deve essere reato

huffingtonpost

(Di sabato 26 maggio 2018) Grazie al grande coraggio di una ragazzina nigeriana neppure maggiorenne che si è ribellata ai suoi aguzzini, la polizia di Napoli ha individuato una rete di trafficanti e sfruttatori di donne giovanissime: l'età delle donne trafficate e costrette sulla strada si è abbassata e la percentuale di bambine è salita dal 10% nel 2004 al 20%. In questi stessi giorni Farah, 19 anni, pakistana cresciuta a Verona, incinta di un coetaneo italiano, si è ribellata alla famiglia che l'ha portata in Pakistan e costretta ad abortire. Ha mandato richieste di aiuto agli amici italiani, e la Farnesina attraverso l'ambasciatore a Islamabad è intervenuta, riportandola qui al sicuro.Queste due ragazze intrepide hanno capito che in Italia valgono anche per loro le leggi che tutelano la libertà delle donne, e che possono ottenere giustizia e protezione in caso ...