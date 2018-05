Cosa c’entra la Libia con i guai tra Kim e Trump?

Towel Day - che cos’è e Cosa c’entra Guida galattica per gli autostoppisti : Il Towel Day è una giornata chiave per chi ama Guida galattica per gli autostoppisti, il romanzo più noto di Douglas Adams. Il 25 maggio di ogni anno i lettori di Adams sparsi in tutto il mondo si trascinano dietro il loro asciugamano perché nel loro libro-Guida ha un ruolo fondamentale. Il primo Towel Day risale al 2001 ed è stato celebrato ad appena due settimane dalla morte dell’autore americano, scomparso proprio nel maggio di ...