Corea | dopo il tira e molla sul vertice Moon vede Kim Jong-un

ilgiornale

: Io ringrazio il cielo di non esser andata in Corea dopo l'uscita di sti cessi. - ASDAFSA : Io ringrazio il cielo di non esser andata in Corea dopo l'uscita di sti cessi. - arrietux : Xuereb in partenza per la Corea: “Grandi speranze di pace” dopo il summit di aprile - alexginotta : Xuereb in partenza per la Corea: “Grandi speranze di pace” dopo il summit di aprile -

(Di sabato 26 maggio 2018) È un incontro che lancia un segnale forte quello avvenuto nel villaggio di Panmunjon, nella zona demilitarizzata che divide le due Coree, dove i leaderJae-in e Kim-un si sono visti per due ore, per discutere dell'implementazione dell'accordo raggiunto lo scorso 27 aprile e per "avere un summit di successo tradel Nord e Stati Uniti".Il faccia a faccia tra i due leader, mandato in onda dalle televisioni locali, arrivagiorni complicati eche la Casa Bianca ha prima chiuso alla possibilità di un incontro altra i due presidenti elasciato aperto uno spiraglio. Ma ancheche Pyongyang ha rispettato una delle condizioni imposte per riaprire il dialogo, ovvero la distruzione dell'unico sito per la sperimentazione nuclare del Paese."Abbiamo avuto colloqui molto produttivi con ladel nord per ripristinare il summit che, se avverrà, rimarrà ...