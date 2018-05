Conte | stiamo lavorando sul governo Salvini | no a un ministro del Tesoro amico dei

Governo. Salvini : al Tesoro amico di Berlino? No - grazie. Conte : stiamo lavorando : Molto probabile il riferimento al rebus della formazione del nuovo esecutivo, con il nodo del ministero dell'Economia ancora da sciogliere. Il post di Salvini ha ricevuto il like di Luigi Di Maio. ...

Conte : stiamo lavorando sul governo Meloni : sostegno a Salvini su Savona : ... pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia ...

Di Maio : “Ho visto Salvini - stiamo cercando di fare il governo. Polemiche su Conte? Non sanno più cosa inventarsi” : Mentre Sergio Mattarella si è preso un giorno (almeno) per riflettere sulla nomina a presidente del Consiglio di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo. Ovvero sono andati avanti sulle discussioni che riguardano la squadra dei ministri. A confermarlo è stato lo stesso capo politico dei 5 stelle: “Ci siamo visti, stiamo cercando di fare un governo“, ha detto ...