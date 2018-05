Conte | stiamo lavorando sul governo Meloni | sostegno a Salvini su Savona

Conte : "Governo? Stiamo lavorando" : 11.34 Stamane il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte , ha lasciato la sua abitazione per recarsi alla Camera. I giornalisti che lo attendevano gli hanno domandato quando avrebbe sciolto la riserva: " Stiamo lavorando", ha risposto Conte .

Governo - Conte : stiamo lavorando Meloni : sostegno a Salvini su Savona : ... pur senza aver cambiato idea sul Governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un Governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia ...

Di Maio : “Ho visto Salvini - stiamo cercando di fare il governo. Polemiche su Conte? Non sanno più cosa inventarsi” : Mentre Sergio Mattarella si è preso un giorno (almeno) per riflettere sulla nomina a presidente del Consiglio di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo. Ovvero sono andati avanti sulle discussioni che riguardano la squadra dei ministri. A confermarlo è stato lo stesso capo politico dei 5 stelle: “Ci siamo visti, stiamo cercando di fare un governo“, ha detto ...