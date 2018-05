Conte si pianta sul traguardo Il suo governo è già in crisi

ilgiornale

: RT @GuidoCatta: @valigiablu Assurdo che Conte abbia sentito la necessita' di includere 'esperienze' normali nella vita di un accademico - v… - DanielaPF75 : RT @GuidoCatta: @valigiablu Assurdo che Conte abbia sentito la necessita' di includere 'esperienze' normali nella vita di un accademico - v… - xanderedgdr : RT @Bella__redgdr: Conte e Diego secondo me si sono fatti di qualche pianta aliena - diegoredgdr : RT @Bella__redgdr: Conte e Diego secondo me si sono fatti di qualche pianta aliena -

(Di sabato 26 maggio 2018) Il premier incaricato Giuseppesi ferma a un passo dalma strappa alAmato il record della "" più lunga della storia repubblicana.La giornata di oggi segna il sorpasso: 83 giorni dalle elezioni senza un nuovo esecutivo. A quasi 12 settimane dal voto manca il successore di Paolo Gentiloni. Esattamente un giorno in più di quelli che occorsero nel 1992, nella bufera di Tangentopoli, per vedere la nascita il 28 giugno delguidato da Giuliano Amato, dopo le elezioni del 5/6 aprile.Con lo spread che continua a lievitare, la seconda giornata di colloqui dicertifica una frenata nelle trattative per la composizione della lista di ministri da proporre al capo dello Stato Sergio Mattarella. Un pit stop per tarare la macchina di un esecutivo, minimizzano i 5 Stelle. Ma le consultazioni con le forze politiche e l'avvertimento giunto dal Colle a far cadere ...