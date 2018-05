Conte | da Macron telefonata per fare gli auguri al governo

Conte sente Macron e auspica di incontrarlo il prima possibile : "Questo pomeriggio ho ricevuto una telefonata dal Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, il quale ha formulato i suoi migliori auspici per il Governo che stiamo formando in Italia. Questa conversazione ha costituito l'occasione per un proficuo scambio sulle principali prospettive delle politiche economiche e sociali europee che coinvolgono i nostri due Paesi. Ci siamo lasciati con l'auspicio di poterci incontrare il prima ...