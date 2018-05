Concept BMW Motorrad 9cento

BMW Concept iX3 - il primo SUV elettrico made in Baviera : Al Salone dell’auto di Pechino, BMW ha tolto i veli ad un importante prototipo, in grado di preannunciare le linee e le caratteristiche tecniche della sua prima auto full electric derivata da un modello già in produzione. Si tratta della BMW Concept iX3, versione ad emissioni zero del noto SUV di segmento D. Diverse gli aspetti meritevoli di interesse, a cominciare dal propulsore. La Concept iX3 porta al debutto l’inedito BMW eDrive ...