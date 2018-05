Compravendita di voti | il monito dell' associazione antiracket

Leghisti del Sud indagati per Compravendita di voti Video : Il Gip di Termini Imerese PA ha richiesto gli arresti domiciliari come misura cautelare per Salvatore Caputo, suo fratello Mario Caputo, entrambi avvocati di Monreale PA e Benito Vercio, il procacciatore di voti. L'accusa è di attentato contro i diritti politici del cittadino, così come sancito dall'articolo 294 del Codice penale. Indagato per scambio elettorale politico-mafioso anche Alessandro Pagano, deputato della Camera, dirigente nazionale ...