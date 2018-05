Come scaricare musica da Deezer e Spotify con Movavi Screen Recorder

HTC U12 Plus : ecco perchè manca la ricarica wireless - Come è stato scelto il nome e gli ultimi sfondi da scaricare : Il team di HTC ha svelato i motivi che vi sono dietro la decisione di non implementare la ricarica della batteria in modalità wireless in HTC U12 Plus L'articolo HTC U12 Plus: ecco perchè manca la ricarica wireless, come è stato scelto il nome e gli ultimi sfondi da scaricare proviene da TuttoAndroid.

Come scaricare foto da Facebook : Negli ultimi tempi si fa un gran parlare di social network e di tutti quei servizi che utilizzano i nostri dati per i motivi più disparati. Celebre è il caso di Facebook che, dopo i fatti che hanno coinvolto Cambridge Analytica e l’utilizzo improprio dei dati di milioni di utenti, ha messo a disposizione uno strumento che consente di capire se i nostri dati sono stati estrapolati e utilizzati impropriamente. In quanto utilizzatori del ...

Ecco Come scaricare l’intera libreria di Google Play Music sul computer : Chi teme che la Musica acquistata o le canzoni che caricate su Google Play Music possano andare perse può scaricare una copia di tutto sul proprio computer L'articolo Ecco come scaricare l’intera libreria di Google Play Music sul computer proviene da TuttoAndroid.

Come scaricare musica gratis su Xiaomi : Tra le tante cose che si fanno con lo Smartphone, una delle più diffuse è sicuramente ascoltare musica. Per farlo ci sono due vie, o si pagano i servizi di streaming, Come Spotify, o la si scarica tramite applicazioni di terze parti. In questo articolo andiamo a vedere Come scaricare musica gratis su device Xiaomi, una marca che sta arrivando definitivamente anche nel nostro paese. N.B. Le seguenti applicazioni possono, tra le tante cose, ...

Come scaricare video 720p e 1080p da YouTube gratis : Con Freemake video Downloader potrete scaricare un video YouTube in poco tempo e mantenendo il massimo della qualità d’origine! Guida Tecnica Freemake video Downloader è disponibile al download al seguente link. Una volta installato il software basterà eseguirlo e sarà già pronto all’utilizzo senza necessità di particolari configurazioni. Il primo passo per scaricare un video è aprire la piattaforma YouTube e cercare il video desiderato. A ...

Come scaricare Torrent Online Senza Installare Niente : Vuoi Scaricare file Torrent gratis? Non sai Come Scaricare file Torrent e hai bisogno di una guida? Ecco la guida più semplice e veloce per Scaricare qualsiasi tipo di file Torrent Online gratis. Guida download film, serie tv, musica, programmi tramite Torrent Come cercare file Torrent con TNTRip e scaricarli gratis Online Oggi voglio portare alla tua attenzione una […]

Come scaricare libri gratis su iPhone e iPad : Col passare degli anni la tecnologia sta raggiungendo livelli sempre più alti di utilizzo. Basti pensare che da un semplice smartphone effettuiamo le più importanti operazioni. Dall’invio di una semplice mail, oppure il poter pagare una piccola somma di denaro usando la tecnologia NFC. Ma una cosa molto interessante è la possibilità di tenersi informati leggendo quotidiani oppure rilassarsi sul proprio divano e leggere un buon ...

Come scaricare video da YouTube : Purtroppo scaricare video YouTube direttamente dal sito ufficiale non è possibile, ecco perché abbiamo realizzato questa guida dove vi mostreremo le procedure per il download dei video sul vostro PC, smartphone o tablet. Non esiste un metodo unico per scaricare video o musica da YouTube. Compiere quest’azione è possibile percorrendo molte strade diverse. Esistono siti che offrono specificatamente questa funzione, applicazioni per Android e ...

Come scaricare foto da Instagram : Instagram è il Social Network più in voga del momento, soprattutto per gli amanti della fotografia: foto mozzafiato, paesaggi bellissimi ma anche foto di gruppo e meme imperdibili, da qualche anno a questa parte troviamo qualsiasi tipo di immagine. Sarebbe bellissimo, a volte, scaricarle e/o backupparle ma Instagram non ha mai permesso il download delle foto per proteggere i diritti d’autore. Ciò non vuol dire, però, che sia ...

Come scaricare musica su iPhone : Trasferire le canzoni dal PC al nostro iPhone è un’operazione lunga, noiosa e un po’ complicata. Si deve sfruttare il software iTunes per PC per sincronizzare ogni volta tutte le canzoni trasferite nella libreria musicale. Fortunatamente, è possibile scaricare le nostre canzoni preferite direttamente sul nostro iPhone, iPad o iPod Touch. Per riuscire nel nostro intento potremo sfruttare l’iTunes Store per effettuare degli ...

Come scaricare Windows 10 gratis : Dopo l’uscita della nuova versione del sistema operativo di Microsoft, ottenere Windows 10 gratis era un’opzione accessibile a chiunque. Bastava avere installata sul proprio PC una copia originale di Windows 7 o 8.1 per avere accesso al download della .ISO. Ora, nonostante sia passato tanto tempo, in tanti vorrebbero trovare un modo per scaricare Windows 10 gratuitamente e questa guida è la risposta che cercavate. Potete ancora ...

Come scaricare Video da Facebook su Android : Guida su Come scaricare Video da Facebook su Android facilmente con la migliore applicazione per smartphone e tablet Download Video da Facebook su Android Video Downloader per Facebook è un’app per Android che rappresenta il modo più semplice per scaricare e salvare Video da Facebook. Video Downloader per Facebook ti permette di navigare direttamente sul […]

Come scaricare Video da Instagram su Android ed iOS : Guida su Come scaricare Video da Instagram su Android e iOS facilmente con diverse applicazioni per smartphone e tablet Download Video da Instagram su Android e iOS Instagram, Come Facebook, non permette di scaricare i Video condivisi, né da PC che da Android ed iOS ma per fortuna esistono tante applicazioni per scaricare un Video […]

Come scaricare o aggiornare a Windows 10 April 2018 Update : Il 30 Aprile è stato rilasciato ufficialmente l’aggiornamento Windows 10 April 2018 Update, o meglio conosciuto Come Windows 10 Spring Creators Update. Si tratta del primo grande aggiornamento del 2018 e porta con sé la versione 1803. Per installare questo nuovo Update si può procedere in due modi, a seconda della situazione in cui ci troviamo. In questo caso non sarà necessario effettuare un’installazione pulita di Windows, in ...