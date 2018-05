Come riconoscere le piante con le app per Android e iPhone : Stai passeggiando in un bosco o in un prato e vorresti ricavare ogni informazione possibile sui fiori e le piante che incontri? Puoi scattare una foto e farti aiutare da un vivaista o da un botanico mostrandogli la foto, oppure puoi provare ad identificare le piante e i fiori aiutandoti con alcune comode app disponibili […] Come riconoscere le piante con le app per Android e iPhone

Come riconoscere il pesce fresco : Come riconoscere il pesce fresco al mercato o al ristorante: cosa osservare per valutare la freschezza di pesci, ostriche, gamberi, polpi, vongole, cozze e seppi. Indicatori importanti da osservare per scegliere solo pesce fresco di qualità. Come capire se il pesce e fresco. (altro…) The post Come riconoscere il pesce fresco appeared first on Idee Green.

Vigile salvato in extremis dopo il morso del ragno violino : Come riconoscere i sintomi : Il morso del ragno violino è velenoso per l'uomo. Il morso è l'arma che il ragno violino usa per difendersi in caso di minaccia, e sugli uomini può avere conseguenze devastanti: è per questo ...

Come riconoscere un bell’abito su misura : Una volta farsi confezionare un abito su misura era la norma. Gli uomini andavano dal sarto, sceglievano una stoffa, si facevano prendere le misure, seguiva solitamente una prova fitting e, dopo qualche settimana, andavano a ritirare il proprio abito. Le cose hanno iniziato a cambiare con l’arrivo – sul finire degli anni Quaranta – del prêt-à-porter: i vestiti venivano proposti in taglie standard, pronti per essere indossati. Oggi, a distanza di ...

Malattia professionale - Come farla riconoscere anche se non inclusa nelle tabelle Inail : Torniamo ad occuparci dell’orientamento della Corte di Cassazione nell’ordinanza n.5066 del 05 marzo scorso. Proseguiamo l’analisi data dai giudici della Suprema corte (Leggi la prima parte). Il rischio ambientale Il diritto alla salute ingloba anche dalla nozione di “rischio ambientale”, dove per “ambientale” si intende lo spazio entro il quale si esercita l’attività lavorativa non più limitato, unicamente, al macchinario a cui il ...

Il grillino Giarrusso : 'Riconoscere Berlusconi? Certo - Come pregiudicato e frequentatore di prostitute minorenni' : "La Gelmini ci chiede un riconoscimento ufficiale di Berlusconi? E noi non abbiamo problemi". Mario Michele Giarrusso, senatore del Movimento 5 stelle, si affretta a rispondere all'appello della ...

Come riconoscere e segnalare un falso profilo Facebook in due minuti : Tra gli oltre due miliardi di persone che ogni mese utilizzano Facebook ce ne sono molte che purtroppo utilizzano il social network solo per tentare di frodare gli utenti per questo motivo è molto importante saper riconoscere un falso profilo e anche Come segnalarlo al social blu. Mark Zuckerberg è impegnato a risollevare le sorti della sua creatura dopo lo scandalo Cambridge Analytica che ha finalmente dato al mondo un’idea più chiara di ...

Sensori fotocamera diversi sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Come riconoscere il proprio : Affrontiamo nuovamente il discorso relativo alla fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, questa volta non relativamente alla loro bontà, di certo indiscussa, ma in riferimento ad una possibile disparità circa i Sensori del comparto posteriore. come già successo alcune volte in passato, a seconda dei mercati di destinazione, alcune unità sembrano montare il sensore proprietario S5K2L3, una versione rivisitata della componente montata a ...

WhatsApp Plus è un’applicazione finta - Come riconoscere la trappola : Non la si trova nei tradizionali store, almeno non in quelli ufficiali, ma il rischio di cadere in trappola c’è. WhatsApp Plus è la recentissima applicazione maligna che – attirando l’attenzione degli utenti con il miraggio di nuove fantastiche possibilità – espone a seri pericoli chi decide di installarla sul proprio telefonino. Si tratta di una falsa App che si presenta al pubblico come la versione professionale della “sorellina” (sarebbe il ...