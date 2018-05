Come reagiscono alcuni volti noti alle accuse su Nilufar Addati

Come reagiscono bambini e adolescenti alla visione di un porno? Lo svela un documentario : “Mi ha spaventato da morire”. “Ha influito sul modo in cui mi rivolgo alle ragazze”. “Dopo averlo visto avevo paura di guardare i miei genitali”. Queste sono solo alcune delle reazioni (sconvolte) di fronte alla visione di immagini porno da parte di alcuni bambini e adolescenti , circa un migliaio tra i 6 e i 22 anni di età, che sono diventate materia di uno spettacolo teatrale attualmente in visione al Tackroom Theatre di Londra. S’intitola Why ...

“Fermatevi - maiali”. Follia pura in treno : gli amanti focosi si lasciano andare tra i sedili - sotto gli occhi di tutti. Quando una ragazza - schifata - chiede loro di smettere - ecco Come reagiscono. In pochi secondi - a bordo succede di tutto. Scene allucinanti : come rendere meno noioso un viaggio in treno, di quelli così lunghi da far perdere la pazienza anche al più sereno dei viaggiatori nell’attesa di giungere finalmente alla fermata giusta? La maggior parte di noi, trovandosi in una simile situazione, opterebbe per soluzioni più banali come una partita a carte con i compagni di viaggio, la lettura di un libro o magari la visione di un bel film sfruttando il wifi del convoglio. Una coppia ...