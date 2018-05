Come nascondere ultimo accesso Facebook Messenger

Messenger - ecco Come nascondere l'ultimo accesso Video : 5 Nell'universo delle applicazioni di messaggistica istantanea ci sono molte piattaforme che si concorrono l'una con l'altra per accaparrarsi la propria fetta di utenti. Dopo WhatsApp, la quale detiene un primato [Video] assoluto nel suo campo, anche Messenger è una delle applicazioni per messaggi più utilizzate dagli utenti. Proprio come Whatsapp, anche Messenger possiede alcune funzionalita' davvero sorprendenti ed utili, e allo ...

Nascondere Ultimo Accesso Facebook : Come Fare : Come Nascondere e disattivare l’orario dell’Ultimo Accesso a Facebook per tutelare la tua privacy. Come accedere a Facebook in incognito, nascondendo il proprio stato online e le ultime connessioni a tutti i contatti Disattivare l’orario di Ultimo Accesso su Facebook Messenger Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social network più conosciuto ed usato quotidianamente da milioni […]

Come nascondere il Notch su Android : Come dice il famoso proverbio “al gusto non c’è prezzo”, ma siamo proprio sicuri che alcuni tra i produttori di smartphone Android abbiano fatto la scelta più giusta quando hanno deciso di replicare l’ormai celeberrimo “Notch” di iPhone X anche sui propri prodotti? Sebbene si possa avanzare l’obiezione riguardante la volontà di avvicinarsi a uno schermo completamente borderless, probabilmente è il caso di sospendere il giudizio poiché la ...

“Eccomi a voi”. Nadia Toffa Come non si era mai vista. La Iena è stanca di nascondere la malattia e va in onda così. In rete applausi a scena aperta : Il pubblico non l’ha mai lasciata e lei ha fatto altrettanto. Nadia Toffa non molla e, nonostante le pesanti cure a cui è costretta a sottoporsi per combattere la malattia che l’ha colpita, continua la sua “missione” vestendo i panni di Iena. Nella puntata di ieri ha intervistato Terence Hill, l’attore che definito il suo primo grande amore cinematografico, con un look assolutamente inconsueto, indossando n foulard attorno alla testa. In ...

