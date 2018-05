Coldiretti | giù l' export Made in Italy in Russia nel 2018 | -1 | 2%

Coldiretti : occorre scongiurare l’aumento dell’Iva per non cadere in recessione : Con la ripresa dei consumi ancora incerta occorre scongiurare il previsto aumento dell’Iva per non cadere in una pericolosa fase di recessione. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sul commercio al dettaglio a marzo dell’Istat, in calo rispetto al mese precedente ma in aumento rispetto allo scorso anno. I dati sui consumi alimentari che risultano in forte crescita del 7,5% rispetto allo scorso anno sono in realtà “falsati” – ...

Coldiretti : la pioggia è benvenuta per scongiurare l’allarme siccità al Sud : Non solo danni, la pioggia è benvenuta per scongiurare l’allarme siccità al sud dove nei principali invasi mancano 500 miliardi di litri di acqua per dissetare campi e famiglie. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dell’ultimo monitoraggio dell’Anbi. Se il settentrione – sottolinea la Coldiretti- ha beneficiato della pioggia e della neve invernale, al sud l’apporto idrico è stato insufficiente, dalla Calabria alla Puglia fino in Sicilia. ...

Coldiretti : occorre scongiurare l’aumento dell’Iva - colpirebbe anche beni di prima necessità : occorre scongiurare il previsto aumento dell’Iva in una situazione in cui i consumi continuano a rimanere stagnanti. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il calo su base annua delle vendite a febbraio dello 0,6%, anche se con un rimbalzo positivo rispetto al mese precedente (0,4%). La situazione di difficoltà è resa evidente dal fatto che – sottolinea la Coldiretti – a far registrare l’aumento tendenziale piu’ rilevante sono i discount ...