Coldiretti | export 2018 made in Italy -1 | 2% in Russia con embargo

Coldiretti : giù l'export Made in Italy in Russia nel 2018 - -1 - 2% - : Milano, 26 mag. , askanews, Le esportazioni Made in Italy sono calate dell'1,2% nel 2018 in Russia dove è in vigore l'embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto ...

Dazi - Coldiretti : con 4 - 5 miliardi l’auto è la prima voce di export in Usa - poi il cibo : Gli autoveicoli con 4,5 miliardi nel 2017 sono la prima voce dell’export Made in Italy negli Stati Uniti davanti all’agroalimentare che supera di poco i 4 miliardi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti per l’Italia della tariffa del 20% sulle auto importate dall’Europa e dal resto del mondo negli Stati Uniti che Donald Trump ha annunciato di voler imporre, secondo il Wall Street Journal. Un proposito che – ...

Iran - allarme Coldiretti su export alimentare tricolore : Teleborsa, - La decisione degli Stati Uniti di uscire dall'accordo con l'Iran mette a rischio il boom dell'export agroalimentare Made in Italy nella Repubblica islamica che nel primo bimestre del 2018 ...

Iran - allarme Coldiretti su export alimentare tricolore : La decisione degli Stati Uniti di uscire dall'accordo con l'Iran mette a rischio il boom dell'export agroalimentare Made in Italy nella Repubblica islamica che nel primo bimestre del 2018 è cresciuto ...

Iran - Coldiretti : il record +27% dell’export alimentare nel 2018 è a rischio : La decisione degli Stati Uniti di uscire dall’accordo con l’Iran mette a rischio il boom dell’export agroalimentare Made in Italy nella Repubblica islamica che nel primo bimestre del 2018 è cresciuto del 27% dopo aver fatto registrare nel 2017 il massimo storico con un valore di oltre 30 milioni di euro. Ad affermarlo è un’analisi di Coldiretti su dati Istat relativo al commercio estero, nel commentare la decisione del presidente degli Stati ...

Iran : Coldiretti - record +27% export alimentare 2018 a rischio : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – La decisione degli Stati Uniti di uscire dall’accordo con l’Iran mette a rischio il boom dell’export agroalimentare Made in Italy nella Repubblica islamica che nel primo bimestre del 2018 è cresciuto del 27% dopo aver fatto registrare nel 2017 il massimo storico con un valore di oltre 30 milioni di euro. Ad affermarlo è un’analisi di Coldiretti su dati Istat relativo al commercio estero, ...

Coldiretti * DAZI : INCERTEZZA PER 40.5 MILIARDI DI EURO PER L'EXPORT DEL 'MADE IN ITALY' IN USA - : 'Il risultato sarebbe una guerra commerciale dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra Paesi alleati" ha ...

Made in Italy - Coldiretti : con 832 milioni record per l’export di piante e fiori : Mai così tanti fiori, piante e bulbi Made in Italy hanno abbellito case, parchi e giardini in tutti i continenti con le esportazioni dei prodotti della floricoltura nazionale che nel 2017 segnano il record storico di quasi 832 milioni di euro con una crescita del 28,3% negli ultimi 10 anni. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Istat in occasione di Euroflora, la principale fiera italiana del florovivaismo in Italia. Dopo il ...

Vinitaly : Coldiretti - chiude con record export vino nel 2018 con +13% : Attilio Scienza e del direttore Generale di Ismea Raffaele Borriello. Del tavolo sulle politiche vitivinicole conclude la Coldiretti faranno parte le aziende Bellavista, Donnafugata, Mastroberardino, ...

Vinitaly : Coldiretti - chiude con record export in 2018 +13% - 2 - : Attilio Scienza e del direttore Generale di Ismea Raffaele Borriello. Del tavolo sulle politiche vitivinicole conclude la Coldiretti faranno parte le aziende Bellavista, Donnafugata, Mastroberardino, ...

Vinitaly : Coldiretti - chiude con record export in 2018 +13% - 2 - : Attilio Scienza e del direttore Generale di Ismea Raffaele Borriello. Del tavolo sulle politiche vitivinicole conclude la Coldiretti faranno parte le aziende Bellavista, Donnafugata, Mastroberardino, ...

Vinitaly : Coldiretti - chiude con record export in 2018 +13% : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – E’ record per le esportazioni di vino italiano nel 2018, con un aumento del 13% in valore a gennaio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei nuovi dati Istat sul commercio estero a gennaio, divulgati proprio in occasione della giornata conclusiva del Vinitaly, dai quali emerge che a trainare la crescita è ancora una volta il ...

Vinitaly : Coldiretti - chiude con record export in 2018 +13% (2) : (AdnKronos) – Un problema per un settore che nel 2017 ha raggiunto il fatturato record di 10,6 miliardi di euro, ricorda Coldiretti, soprattutto proprio per effetto delle esportazioni, oltre che dell’aumento dei consumi familiari (+2%) che, dopo anni di calo, hanno ripreso a crescere. Il tutto sostenuto da una struttura produttiva italiana che conta 310 mila aziende agricole e quasi 46 mila aziende vinificatrici. Nel 2017 la ...

Coldiretti : con sanzioni Russia Italia perde 3 miliardi di export : Le esportazioni Italiane in Russia sono state inferiori a 8 miliardi nel 2017, circa 3 miliardi in meno del 2013, l'anno precedente all'introduzione delle sanzioni. Lo afferma la Coldiretti, parlando ...