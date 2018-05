Cold case di Goro | nuove indagini su 18enne ucciso 30 anni fa

Storia di Lidia Macchi - il Cold case che ha avuto giustizia dopo 30 anni : Ci sono voluti 30 anni per trovare un colpevole per la morte di Lidia Macchi, uccisa con 29 coltellate quando aveva vent'anni. La sentenza di condanna all'ergastolo per Stefano Binda è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese esattamente 31 anni, 3 mesi e 19 giorni dopo il delitto, avvenuto il 5 gennaio 1987. Lidia fu violentata e accoltellata a morte in un bosco del Varesotto. Il condannato, ex compagno ...

Dopo 40 anni - la svolta nel "Cold case" : arrestato il presunto "Golden State Serial Killer" in California : A quasi 50 anni di distanza dal primo omicidio, la California potrebbe finalmente archiviare uno dei casi irrisolti più celebri della sua storia: quella del cosiddetto "Golden State Serial Killer". Joseph James DeAngelo, 72 anni ex agente di polizia , è stato arrestato nella contea di Sacramento, con l'accusa di aver commesso 12 omicidi, 45 stupri e 120 rapine in California, tra gli anni '70 e '80. A incastrare definitivamente ...

Perizia riapre Cold case Resistenza Vda : ANSA, - AOSTA, 25 APR - Il notaio Emile Chanoux, leader del fronte autonomista nella Resistenza in Valle d'Aosta, potrebbe non essersi impiccato nella cella della Questura di Aosta in cui era stato ...